Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố giao Ban Quản lý An toàn thực phẩm chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan tiếp tục theo dõi, khẩn trương điều tra, đánh giá nguyên nhân gây ngộ độc, cập nhật diễn biến tình hình các trường hợp ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn TP Thủ Đức.

Theo báo Người Lao Động đưa tin, ngày 4-10, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi đã yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường các biện pháp ngăn chặn kịp thời các trường hợp ngộ độc thực phẩm trên địa bàn, sau vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra ở tiệc trung thu tại chung cư Palm Heights (TP Thủ Đức).

Ban Quản lý An toàn thực phẩm tăng cường xây dựng các tuyến bài viết phân tích cụ thể, dễ hiểu về phòng, chống ngộ độc thực phẩm. Qua đó đẩy mạnh thông tin tuyên truyền đến người dân, nâng cao ý thức trách nhiệm đảm bảo an toàn thực phẩm trong việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng thực phẩm.

Đồng thời, tập trung các biện pháp nhằm ngăn chặn, tránh để xảy ra việc ngộ độc tương tự trên địa bàn TP HCM; kịp thời báo cáo kết quả về UBND thành phố.

Bánh su kem có khả năng là loại bánh gây ngộ độc ở tiệc trung thu tại chung cư Palm Heights (TP Thủ Đức). Ảnh minh họa: Internet

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện đang điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm theo dõi sát tình trạng người bệnh, tích cực điều trị, đảm bảo an toàn tính mạng cho người bệnh.

UBND TP Thủ Đức phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành điều tra, nhanh chóng khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm xảy ra trên địa bàn, hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

TP Thủ Đức và các quận, huyện phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường triển khai công tác kiểm tra, giám sát nhằm quản lý chặt chẽ việc đảm bảo an toàn thực phẩm phạm vi địa phương, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm.

Như báo Dân Trí đưa tin trước đó, ngày 2/10, UBND TP Thủ Đức cũng đã có báo cáo nhanh về trường hợp cháu bé P.N.Q. (6 tuổi) tử vong trong vụ việc.

Theo báo cáo, tại chương trình Tết Trung thu của chung cư Palm Heights (TP Thủ Đức), bà P.T.U. (quê Cà Mau, tạm trú tại phòng trọ phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức), là nhân viên vệ sinh của chung cư đã nhận phần quà gồm 5 bánh su kem nhãn hiệu G.

Bà U. một trong 3 bệnh nhân trong vụ ngộ độc đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Chiều 30/9, bà U. mang bánh về phòng trọ, cùng hai con sử dụng bánh. Đến sáng 1/10, 3 người có biểu hiện nôn ói, tiêu chảy. 3 mẹ con đến phòng khám trên đường Nguyễn Duy Trinh (TP Thủ Đức) điều trị với chẩn đoán: theo dõi nhiễm siêu vi, rối loạn tiêu hóa và được kê đơn thuốc về điều trị tại nhà.

Vì tình trạng của bé P.N.Q. không thuyên giảm nên sau đó, bé được đưa vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu với tình trạng tím tái toàn thân. Khi vào cấp cứu, bệnh viện xác định cháu bé đã tử vong ngoài viện.

Ngoài bé Q., hàng chục trường hợp khác ăn bánh su kem trong chương trình trên cũng xuất hiện các dấu hiệu ngộ độc. Trong đó, có 19 ca nhập viện.