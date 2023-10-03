Ăn bánh ở tiệc Trung thu, nhiều cư dân ở chung cư TP. Thủ Đức bị đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, con gái 6 tuổi của nhân viên lao công bị tử vong

Đời sống 03/10/2023 07:31

Sau khi tham dự tiệc Trung thu, nhiều phụ huynh và trẻ em là cư dân chung cư Palm Heights (phường An Phú, TP Thủ Đức) đã gặp tình trạng xấu về sức khỏe: Đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn khi ăn bánh su kem trong sự kiện.

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 29/9, ban quản lý (BQL) và ban quản trị chung cư Palm Heights đã tổ chức sự kiện mừng Trung thu tại khu vực nội khu từ 17h.Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 29/9, ban quản lý (BQL) và ban quản trị chung cư Palm Heights đã tổ chức sự kiện mừng Trung thu tại khu vực nội khu từ 17h.

Ăn bánh ở tiệc Trung thu, nhiều cư dân ở chung cư TP. Thủ Đức bị đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, con gái 6 tuổi của nhân viên lao công bị tử vong - Ảnh 1
Cư dân chung cư Palm Heights lên tiếng sau khi ăn bánh từ sự kiện Trung thu. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Ngày 1/10, một cư dân đã có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, sốt sau khi ăn bánh trong sự kiện Trung thu, đã đăng nội dung lên nhóm mạng xã hội nội bộ cộng đồng cư. Nhiều cư dân khác cũng lên tiếng vì có triệu chứng tương tự.

"Nhà mình hai mẹ con có ăn bánh su kem đều nhập viện. Bác sĩ chỉ định nằm viện 5 ngày theo dõi điều trị, vì kết quả xét nghiệm máu có chỉ số nhiễm trùng cao", cư dân tên L. nêu tình trạng của vợ và con.

Trong gần 300 bình luận dưới bài đăng cho thấy, không chỉ trẻ nhỏ, nhiều cư dân là người lớn từng ăn bánh trong sự kiện Trung thu tối 29/9 cũng gặp tình trạng xấu về sức khỏe.

Ngày 2/10, ban quản lý chung cư Palm Heights (phường An Phú, TP Thủ Đức) đã có văn bản thông báo về việc nhiều trẻ em nghi bị ngộ độc do ăn bánh trong sự kiện Trung thu tại chung cư này.

Ăn bánh ở tiệc Trung thu, nhiều cư dân ở chung cư TP. Thủ Đức bị đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, con gái 6 tuổi của nhân viên lao công bị tử vong - Ảnh 2
Nhiều cư dân lên tiếng khi có chung tình trạng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn. Ảnh: Báo Dân Trí.  

Trong sự kiện Trung thu hàng năm, ban tổ chức nhận được tài trợ các suất bánh từ quán cà phê C. Năm nay, quán cà phê này tiếp tục có nhã ý tài trợ bánh su kem nhãn hiệu G. (một nhãn hiệu bánh lâu năm ở TPHCM).

Theo chứng từ giao nhận của đơn vị tài trợ cung cấp cho BQL, quán cà phê nhận bánh vào lúc 10h ngày 29/9 và lưu bánh trong tủ mát, sau đó giao đến sự kiện lúc 19h30.

Khi nhận bánh, ban tổ chức sự kiện Trung thu đã kiểm tra và ghi nhận bánh được bọc kín bằng nilon riêng từng chiếc, có hộp giấy bên ngoài, trên bao bì ghi rõ nhãn hiệu G. cùng thông tin bánh sản xuất trong ngày.

Đến 20h, ban tổ chức tiến hành phát bánh su kem do đơn vị tài trợ chuyển đến cho các bé tham dự chương trình Trung thu.

Ăn bánh ở tiệc Trung thu, nhiều cư dân ở chung cư TP. Thủ Đức bị đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, con gái 6 tuổi của nhân viên lao công bị tử vong - Ảnh 3
Các bé nhận quà trong sự kiện Trung thu của chung cư Palm Heights. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Tuy nhiên, đến ngày 1/10, BQL chung cư nhận được thông tin 5 trường hợp trẻ em ăn bánh có triệu chứng bị tiêu chảy, nôn, sốt. Đến sáng 2/10, qua nhóm cộng đồng cư dân, BQL ghi nhận thêm một số trường hợp có triệu chứng như trên.

Nghiêm trọng hơn, tối 2/10, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TPHCM) đã tiếp nhận bệnh nhi là bé P.N.Q. (6 tuổi, ngụ phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức), nhập viện vào khuya ngày 1/10 nghi do ngộ độc thực phẩm.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, chiều 2.10, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang phối hợp với Công an TP.HCM để điều tra làm rõ nguyên nhân bé gái tên P.N.Q (6 tuổi) tử vong sau khi ăn bánh su kem và bánh trung thu.

Hiện công tác khám nghiệm tử thi đã hoàn tất, công an đã bàn giao thi thể bé tử vong cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Chị U. (ngụ Cà Mau, ở phòng trọ đường Nguyễn Tư Nghiêm, P.Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức, là mẹ bé gái tử vong) cho biết, chị làm tạp vụ tại 1 chung cư (trên địa bàn P.An Phú, TP.Thủ Đức). Chiều 29.9, chung cư có tổ chức Tết Trung thu cho các em bé sống tại đây. Sau khi buổi lễ kết thúc, chị được cư dân chung cư cho 2 cái bánh trung thu, ban tổ chức cho bánh su kem.

22 giờ ngày 29.9, chị U. mang bánh trung thu và bánh su kem về phòng trọ để bên ngoài (không để trong tủ lạnh).

Đến sáng hôm sau 30.9, cả nhà chị U. cùng ăn bánh trung thu và bánh su kem. Sau khi ăn thì chị U. cùng với con trai 19 tuổi, bé gái P.N.Q đều bị nôn ói, tiêu chảy nhiều lần. Chiều cùng ngày, chị U. và 2 con đi khám tại phòng khám gần nhà, mua thuốc về uống, nhưng các triệu chứng nôn ói, tiêu chảy của 3 mẹ con không thuyên giảm.

Sáng 1.10, 3 mẹ con chị U. đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.Thủ Đức) để khám. Sau khi khám, 3 mẹ con chị U. mua thuốc uống, về nhà theo dõi.

Trong ngày 1.10, bé P.N.Q liên tục nôn ói, tiêu chảy. Đến khuya cùng ngày, gia đình phát hiện bé P.N.Q tím tái, giao tiếp kém nên dùng xe máy chở bé đi Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Trên đường đi, gia đình chị U. phát hiện bé P.N.Q ngưng thở, không động đậy.

Ăn bánh ở tiệc Trung thu, nhiều cư dân ở chung cư TP. Thủ Đức bị đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, con gái 6 tuổi của nhân viên lao công bị tử vong - Ảnh 4
Khu nhà trọ nơi chị U. và các con trong vụ việc ở trọ tại TP.Thủ Đức. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo chị U., ngoài gia đình chị bị ngộ độc sau khi ăn bánh su kem, bánh trung thu nói trên thì các nhân viên làm việc tại chung cư cũng xuất hiện tình trạng ngộ độc.

"Em rể của tôi làm việc cùng chung cư, cũng bị ngộ độc sau khi ăn bánh su kem. Các nhân viên tại chung cư cũng gọi điện, nhắn tin thông báo là bị ngộ độc sau khi ăn bánh su kem", chị U. cho biết thêm.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, lúc 23 giờ 46 ngày 1.10, bệnh nhi P.N.Q được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu, mạch đùi không bắt được, nhịp tim không nghe được, huyết áp không đo được; da lạnh, tím tái toàn thân. Bệnh nhi mất hết các phản xạ toàn thân.

Tại khoa cấp cứu, bệnh nhi được hồi sinh tim phổi nhưng không thành công. Bệnh nhi được chẩn đoán ngưng thở (tử vong) trước nhập viện chưa rõ nguyên nhân, và ra viện lúc 1 giờ 11 ngày 2.10. Bệnh viện đã mời công an địa phương đến và bàn giao vụ việc.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Thủ Đức và Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM đã vào cuộc để điều tra nguyên nhân tử vong của cháu bé. 

BQL chung cư Palm Heights đề nghị cư dân, trong trường hợp cư dân còn giữ bánh và chưa sử dụng thì báo cho BQL thu hồi mang đi kiểm nghiệm. Trường hợp đã sử dụng bánh và có dấu hiệu bất thường, cần báo ngay cho BQL hoặc cơ sở y tế để được chăm sóc tích cực nhất.

BQL đã cung cấp mẫu bánh cho cơ quan chức năng để kiểm nghiệm, đồng thời tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng để xác định nguyên nhân.

Liên hoan Tết Trung thu, 28 học sinh tiểu học ở Thái Bình bị ngộ độc thực phẩm

Liên hoan Tết Trung thu, 28 học sinh tiểu học ở Thái Bình bị ngộ độc thực phẩm

Sau buổi liên hoan tiệc ngọt Tết Trung thu ở lớp, 28 em học sinh tiểu học tại huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) có triệu chứng bị ngộ độc thực phẩm và 25 em học sinh phải nhập viện điều trị.

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