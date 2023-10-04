Bé trai 4 tuổi mất tích bí ẩn trước cổng nhà người thân, có số điện thoại lạ yêu cầu chuyển tiền

Đời sống 04/10/2023 18:12

Bé trai 4 tuổi ở Hà Tĩnh cùng ông nội đến thăm người họ hàng bỗng dưng mất tích, người thân, làng xóm đi tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa có tung tích. Trong quá trình tìm kiếm, có số điện thoại lạ yêu cầu chuyển tiền.

Theo báo Sức Khỏe và Đời Sống đưa tin, Ông Hoàng Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm tung tích cháu Đậu Tuấn Hưng (4 tuổi, trú tại thôn Trung Sơn, xã Cương Gián).

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 03/10, cháu Hưng đi theo ông nội xuống thăm người thân bị ốm ở thôn Đại Đồng (xã Cương Gián). Chơi một lúc gia đình tá hỏa không thấy cháu đâu nên thông tin cho nhiều người tổ chức tìm kiếm, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng.

Bé trai 4 tuổi mất tích bí ẩn trước cổng nhà người thân, có số điện thoại lạ yêu cầu chuyển tiền - Ảnh 1
Gia đình đăng thông báo tìm kiếm tung tích cháu bé. Ảnh: Báo Sức Khỏe và Đời Sống. 

Nhận thông tin, chính quyền địa phương phối hợp với Công an huy động hàng chục người phối hợp với người thân tìm kiếm. Tuy nhiên, sau gần 1 ngày tổ chức tìm kiếm vẫn chưa thấy tung tích cháu bé.

Chị Trần Thị Hà (SN 1997, trú thôn Trung Sơn, cô ruột của cháu Hưng) cho biết, bố mẹ cháu Hưng đi nước ngoài làm ăn, hiện cháu sống cùng ông bà nội. Cháu bị tự kỷ nên thường hay chạy lung tung, tuy nhiên chưa bao giờ đi xa. Khi đi cháu mặc áo màu xanh nước biển, quần đùi màu đen. Cháu cao khoảng 90cm, nặng 17kg.

"Gia đình chúng tôi rất lo lắng và hoang mang. Gần 1 ngày vẫn chưa thấy tung tích cháu, cầu mong ai thấy hoặc đang cưu mang cháu xin thông báo cho gia đình", chị Hà nói.

Theo báo Dân Trí đưa tin, trong quá trình tìm kiếm, gia đình nhận được cuộc gọi, tin nhắn từ một số điện thoại lạ, yêu cầu chuyển tiền.

Bé trai 4 tuổi mất tích bí ẩn trước cổng nhà người thân, có số điện thoại lạ yêu cầu chuyển tiền - Ảnh 2
Cháu Hưng cao khoảng 90cm, nặng 17kg. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

"Qua xác minh, công an cho hay số điện thoại này từng lừa đảo một trường hợp khác nên gia đình không làm theo yêu cầu của họ", người thân của bé thông tin.

Công an huyện Nghi Xuân, Công an xã Cương Gián vào cuộc xác minh thông tin liên quan và phát thông báo tìm trẻ lạc trên phương tiện thông tin đại chúng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người thân cũng đăng tải hình ảnh cháu bé lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm. Ai thấy cháu ở đâu xin liên lạc cho gia đình theo số điện thoại 0987650109 hoặc Công an xã qua số điện thoại 0916476286.

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