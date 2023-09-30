Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng là bé trai 5 tuổi trong vụ 3 người bị lũ cuốn mất tích ở Sơn La

Đời sống 30/09/2023 20:55

Bé trai bị dòng nước lũ cuốn trôi và được tìm thấy tại địa phận xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 30/9, lãnh đạo xã Mường Lang cho hay, vào khoảng 12 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể bé trai bị lũ cuốn trôi sáng ngày 28/9.

Nạn nhân được xác định là Hà Hải Đ. (SN 2018) trú tại ở bản Đung, xã Mường Lang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Bé trai bị dòng nước lũ cuốn trôi và được tìm thấy tại địa phận xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Đến thời điểm hiện tại, 3 nạn nhân mất tích do mưa lũ gây ra trên địa bàn xã Mường Lang trong ngày 28/9 đã được tìm thấy.

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng là bé trai 5 tuổi trong vụ 3 người bị lũ cuốn mất tích ở Sơn La - Ảnh 1
Thi thể bé trai bị lũ cuốn trôi đã được tìm thấy - Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao động, vào khoảng 7h15 ngày 28/9, tại bản Đung, xã Mường Lang, huyện Phù Yên, đất đá sạt xuống đẩy 3 nạn nhân xuống dòng nước lũ.

Cả 3 nạn nhân cùng trú tại bản Đung, xã Mường Lang, gồm Hà Thị L. (47 tuổi), Hà Thị N. (50 tuổi) và cháu Hà Hải Đ. (5 tuổi).

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