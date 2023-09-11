Trà Vinh: Mẹ ôm con trai 2 tuổi nhảy cầu Cổ Chiên mất tích

Đời sống 11/09/2023 11:45

Lực lượng Công an tỉnh Trà Vinh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tập trung công tác tìm kiếm mẹ và con trai mất tích, nghi vấn nhảy cầu Cổ Chiên.

Theo báo Công An Nhân Dân, ngày 11/9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Trà Vinh vẫn đang tích cực phối hợp, tìm kiếm 2 mẹ con mất tích do nghi vấn nhảy cầu Cổ Chiên. Công tác cứu hộ đã được thực hiện từ chiều, tối 10/9 và trong ngày 11/9.

Thông tin ban đầu, trưa 10/9, Công an xã Đại Phước (huyện Càng Long) nhận được tin báo của nhân viên Trạm thu phí cầu Cổ Chiên về việc người dân phát hiện chiếc xe máy nằm giữa cầu Cổ Chiên, nghi vấn có trường hợp nhảy cầu.

Trà Vinh: Mẹ ôm con trai 2 tuổi nhảy cầu Cổ Chiên mất tích - Ảnh 1
Nhiều khả năng chị K. có dấu hiệu trầm cảm sau sinh. Ảnh: Báo Công An Nhân Dân. 

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Công an xã Đại Phước đã tiến hành kiểm tra, phát hiện chiếc xe máy mang biển số của tỉnh Sóc Trăng. Trên xe có chiếc ghế đặt ở phía trước dành cho trẻ em, hai đôi dép cùng một số giấy tờ tùy thân.

Qua thông tin kiểm tra từ gia đình, người mất tích là chị Huỳnh D.K. (25 tuổi, ngụ xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) và cháu bé 2 tuổi.

Trước khi phát hiện mất tích, sáng 10-9, chị K. ở nhà mẹ ruột tại huyện Cù Lao Dung. Sau đó, chị K. lấy xe máy chở con trai rời khỏi nhà và được phát hiện mất tích.

Chồng của K. xác nhận, thời gian sau sinh, K. thường đi lại giữa nhà mẹ ruột và nhà riêng (cách nhau khoảng 10km) cùng ở tại huyện Cù Lao Dung. Vì vậy, thời điểm K. mất tích và nghi vấn ôm con nhảy cầu khiến gia đình rất bất ngờ. Theo gia đình, K. sinh con khoảng 2 năm và khả năng có dấu hiệu trầm cảm sau sinh.

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