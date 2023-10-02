Công an Hà Nội thông tin vụ cô gái Lương Hải Như mất tích bí ẩn hơn 1 năm qua

Đời sống 02/10/2023 18:14

Công an Hà Nội thông tin về quá trình rà soát, lấy lời khai vụ cô gái Lương Hải Như mất tích bí ẩn hồi tháng 7/2022.

Theo thông tin từ báo VTC news, ngày 2/10, đại diện Công an TP. Hà Nội đã thông tin về vụ mất tích bí ẩn của cô gái Lương Hải Như (23 tuổi, quê Chương Mỹ, Hà Nội).

Theo đó, sau khi Công an TP. Hà Nội ra quyết định truy tìm Hải Như gửi Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố và các đơn vị thuộc công an Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ.

Cụ thể, Công an Hà Nội lấy lời khai của một số người thân của Hải Như, xác định tối 14/7, Như hẹn gặp Tống Nguyên Tiến (SN 1997, bạn trai Như) để giải quyết việc nợ nần nhưng sau đó gia đình không liên lạc được với cô gái này.

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Sự mất tích của cô gái trẻ Lương Hải Như vẫn còn nhiều điều bí ẩn - Ảnh: Giadinh.net

Về phía Tống Nguyên Tiến, nhà chức trách xác định khoảng 19h ngày 14/7/2022, Tiến về quê. Đến khoảng 4h ngày hôm sau, Tiến quay lại phòng trọ rồi đi ra, có biểu hiện bất thường về tâm lý nên các bạn cùng phòng trọ đã đi tìm, kết quả nam thanh niên này đã tử vong.

Về hoạt động điều tra, cơ quan chức năng đã rà soát, thu thập dữ liệu hình ảnh trích xuất camera trên các tuyến đường tại một số địa bàn liên quan đến các cung đường di chuyển của Hải Như và Tiến; tổ chức nhận diện hình ảnh người trong dữ liệu trích xuất; rà soát xung quanh hiện trường khu vực nhà trọ của Tiến; sử dụng chó nghiệp vụ rà soát, tìm kiếm đồ vật tại một số địa điểm có liên quan tới Tiến tại huyện Hoài Đức, Chương Mỹ; Tổ chức rà soát, tìm kiếm dọc 2 bên và lòng sông Đáy (khu vực xã Vân Côn, huyện Hoài Đức)... Đến nay, cơ quan công an thu giữ nhiều tài sản của Hải Như. 

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Đội cứu hộ tìm kiếm cô gái mất tích Lương Hải Như ở gần cầu Tân Phú (xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội) thời điểm tháng 8/2022 - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, ngoài những nội dung trên, Công an Hà Nội chưa phát hiện thêm thông tin gì có giá trị trực tiếp liên quan đến tung tích của Hải Như, đồng thời Tống Nguyên Tiến đã tử vong.

Do đó, Công an Hà Nội chưa đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự theo quy định pháp luật.

Đến nay, do hết thời hạn xác minh theo quy định, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với đơn của bố Lương Hải Như.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng tìm kiếm tung tích cô gái 23 tuổi. Khi có căn cứ sẽ phục hồi giải quyết nguồn tin.

Trước đó ngày 27/7/2022, Công an TP. Hà Nội ra quyết định truy tìm người mất tích có dấu hiệu liên quan đến tội phạm. Người được truy tìm là chị Lương Hải Như, mất tích từ ngày 14/7.

Theo gia đình, Như ra khỏi phòng trọ ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội lúc 20h ngày 14/7. Đến 21h, không liên lạc được với Như, người thân đã lần theo định vị trên điện thoại để tìm thì thấy địa điểm thay đổi từ xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ sang khu vực cầu Cù Sơn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức.

Trưa 2/8, trong quá trình tìm kiếm ở khu vực cầu Cù Sơn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, gia đình phát hiện một chiếc dép của Như.

Trưa 6/8, gia đình tìm thấy túi xách của Như chỗ mép bờ sông ở cầu Tân Phú, huyện Quốc Oai, cách nơi tìm thấy chiếc dép khoảng 500-600m.

Vụ Lương Hải Như mất tích: Bí ẩn tròn 1 năm chưa có lời giải đáp, chị gái đau lòng vì phải đình chỉ điều tra

Vụ Lương Hải Như mất tích: Bí ẩn tròn 1 năm chưa có lời giải đáp, chị gái đau lòng vì phải đình chỉ điều tra

Đã một năm trôi qua kể từ khi vụ Hải Như mất tích làm xôn xao mạng xã hội, mọi thứ thay đổi, nhưng gia đình vẫn không ngừng tìm kiếm. Mới đây, chị gái của Lương Hải Như cho biết vụ án đã bị đình chỉ điều tra do không khai thác được thông tin mới.

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