Sáng ngày 7/6, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ dưới kênh thủy lợi đoạn qua địa bàn P.Đô Vinh (Ninh Thuận) nên trình báo lên cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, rạng sáng ngày 7/6, người dân địa phương phát hiện thi thể một phụ nữ dưới kênh thủy lợi đoạn qua địa bàn P.Đô Vinh, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), sau đó trình báo lên cơ quan chức năng.

Phát hiện thi thể một phụ nữ ở kênh mương thủy lợi đoạn qua P.Đô Vinh - Ảnh: Báo Thanh niên

Tại hiện trường, sau khi đưa thi thể lên bờ, cơ quan chức năng xác định người này là bà Lê Thị Kim D. (51 tuổi, ngụ tại thôn Đắc Nhơn, xã Nhơn Sơn, H.Ninh Sơn, T. Ninh Thuận).

Người nhà cho biết, khoảng 5h sáng 7/6, bà D. đi tập thể dục một mình, đến 6h thì gia đình nhận được tin báo bà đã tử vong. Nạn nhân có tiền sử bệnh động kinh, thường xuất hiện các triệu chứng co giật.

Thi thể bà D. được đưa lên bờ - Ảnh: Báo Thanh niên

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đã tiến hành khám nghiệm tử thi, hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Cùng ngày 7/6, theo nguồn tin từ báo Tiền phong, khoảng 6h40, nhiều người dân tập thể dục tại công viên Tết Mậu Thân (đoạn thuộc phường 4, TP Mỹ Tho, T. Tiền Giang) phát hiện thi thể một người phụ nữ đang nổi lập lờ dưới Giếng nước lớn trong công viên Tết Mậu Thân nên hô hoán, trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Báo Lao động

Hiện Công an TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) phối hợp Công an phường 4 cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân một phụ nữ tử vong dưới Giếng nước lớn.

Phát hiện thi thể người phụ nữ đang phân hủy trôi nổi dưới hồ nước Ngày 7/6, người dân đi tập thể dục tại Công viên Tết Mậu Thân (Tiền Giang) phát hiện thi thể người phụ nữ đang trong giai đoạn phân hủy nổi dưới hồ nước lớn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-tu-vong-bat-thuong-duoi-kenh-thuy-loi-sau-khi-i-tap-the-duc-mot-minh-589761.html