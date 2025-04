Chiều tối 11/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an xã Nhị Thành phong tỏa hiện trường quán cà phê trên quốc lộ 1, thuộc ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa để làm rõ vụ nữ chủ quán cà phê tử vong bất thường.