Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 11/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện nữ chủ quán cà phê tử vong trên ấp 7, xã Nhị Thành. Bước đầu, danh tính nạn nhân là bà N. (47 tuổi, quê Tiền Giang). Hiện trường quán cà phê, nơi phát hiện chủ quán tử vong - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, khoảng 15h cùng ngày, một vị khách vào quán bà N. kêu cà phê uống nhưng không thấy ai trả lời. Người này bước vào bên trong phòng của bà N. thì hoảng hốt khi thấy bà N. tử vong nên gọi điện báo Công an. Hiện trường được phong tỏa, trong phòng bà N. có dấu hiệu bị xáo trộn. Bà N. tử vong trong phòng với tình trạng khỏa thân. Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành lấy lời khai một số nhân chứng, trích xuất camera khu vực xung quanh để xác định nguyên nhân tử vong của bà N. Nhiều người hiếu kỳ đến hiện trường theo dõi vụ việc - Ảnh: Báo Công an nhân dân Theo một số người dân ở đây, bà N. từ Tiền Giang qua đây thuê nhà mở quán cà phê buôn bán mưu sinh, bà N. thường sống một mình ngay tại quán.