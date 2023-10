Người phụ nữ ở Hải Dương suýt mất 650 triệu đồng vì chiêu lừa đảo qua điện thoại

Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) vừa ngăn chặn thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn với số tiền 650 triệu đồng.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào chiều ngày 12/10, bà B.T.L (SN 1958; trú tại thôn Đồng Tâm, xã Gia Lương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) bất ngờ nhận được điện thoại của đối tượng lạ gọi đến và tự xưng là cán bộ Công an TP. Hà Nội. Trong cuộc nói chuyện, đối tượng tự xưng công an thông báo việc bà L. có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy, rửa tiền. Trong một tài khoản mang tên bà L. hiện đang có lượng tiền rất lớn lên đến 1,6 tỷ đồng.

Đối tượng yêu cầu bà L. phải chuyển hết tiền trong tài khoản của mình sang tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp để hợp pháp hóa nguồn tiền và chứng minh bản thân không liên quan đến vụ án nêu trên. Nếu không làm theo yêu cầu thì chiều cùng ngày, bà L. sẽ bị Công an TP. Hà Nội bắt giam trong thời hạn 2 tháng. Sau đó, đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và phải giữ bí mật toàn bộ nội dung trao đổi để phục vụ công tác điều tra.

Bà B.T.L may mắn thoát khỏi vụ lừa đảo của đối tượng giả danh công an - Ảnh: báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Hải Dương, do hoảng sợ, bà L. nói với đối tượng về việc bản thân không có tài khoản ngân hàng mà chỉ có khoảng 650 triệu đồng đang gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Agribank. Ngay lập tức, đối tượng yêu cầu bà L. phải rút toàn bộ số tiền tiết kiệm này ra rồi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp.

Vào khoảng 15h cùng ngày, bà L. cầm theo 4 quyển sổ tiết kiệm đi đến ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Gia Lộc để rút tiền.

Tại quầy giao dịch, nhân viên ngân hàng nhận thấy bà L. có những biểu hiện lo lắng, sợ hãi, liên tục yêu cầu nhân viên rút thật nhanh toàn bộ số tiền tiết kiệm. Trước biểu hiện bất thường của bà L., nhân viên ngân hàng đã thông báo cho Công an huyện Gia Lộc.

Nhận được thông tin, Công an huyện Gia Lộc đã phân công cán bộ nhanh chóng tiếp xúc, giải thích, động viên bà L. bình tĩnh trình bày lại sự việc. Sau khi được cán bộ công an huyện tuyên truyền, giải thích, bà L. mới biết bản thân may mắn không bị lừa mất số tiền trên.

