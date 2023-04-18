Người phụ nữ 45 tuổi tử vong sau khi hút mỡ ở TP.HCM

Đời sống 18/04/2023 09:46

Bệnh nhân là bà L.S.B (45 tuổi, tỉnh Đồng Nai) từng nâng ngực cách đây 3 năm. Sau khi hút mỡ bụng, cằm, đùi ở TP.HCM, người phụ nữ 45 tuổi đột ngột khó thở, đau ngực phải cấp cứu và không qua khỏi sau đó.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, bệnh nhân là bà L.S.B (45 tuổi, tỉnh Đồng Nai) từng nâng ngực cách đây 3 năm. Ngày 2/4, bà đến một bệnh viện tại TP.HCM phẫu thuật hút mỡ bụng, cằm, đùi.

Đến trưa 7/4, bệnh nhân đột ngột khó thở, đau ngực, được đưa đến Trung tâm y tế huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cấp cứu. Tại đây, người bệnh trong tình trạng ngưng hô hấp tuần hoàn, được hồi sinh tim phổi và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai).

Tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, bệnh nhân ngưng thở, mạch và huyết áp bằng 0. Các bác sĩ tiến hành ép tim ngoài lồng ngực, bóp bóng qua nội khí quản, dùng Adrenalin… Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân có vết bầm tím xuất huyết dưới da 2 bên mạn sườn, vết mổ ngang hạ vị, vết mổ dưới cằm, vết mổ 2 bên đùi, vết mổ 2 bên bẹn.

Các bác sĩ tiến hành cấp cứu hồi sinh tim phổi hơn 30 phút nhưng bà B. không qua khỏi, chẩn đoán tử vong ngoại viện chưa rõ nguyên nhân, nghi do thuyên tắc phổi, nhồi máu cơ tim cấp, tăng men gan, tăng kali máu trên nền phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng, cằm, đùi.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng 18/4, Thanh tra Sở, Văn phòng Sở Y tế TP.HCM mới có thông tin chính thức về vụ việc. Cụ thể, vào ngày 10/4, Sở Y tế TP.HCM tiếp nhận thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai về trường hợp bệnh nhân L.S.B, sinh năm 1978, người Đài Loan. 

Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP.HCM và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đến bệnh viện bà B. phẫu thuật thẩm mỹ để xác minh.

Kết quả ghi nhận, ngày 1/4, bà B. đến khám tại bệnh viện này. Ngày 2/4, bệnh nhân nhập viện và phẫu thuật thẩm mỹ. Ngày 3/4, người bệnh xuất viện về nhà tại tỉnh Đồng Nai.

Đến trưa 7/4, người bệnh thấy khó thở, không nói chuyện được nhưng vẫn còn tỉnh táo, nên người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất và tử vong vào ngày 9/4.

Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản báo cáo Thanh tra Bộ Y tế và Cục quản lý Khám, chữa bệnh về trường hợp trên. Sở Y tế cũng đang phối hợp với cơ quan công an tiến hành xác minh, làm rõ các nội dung có liên quan đến việc điều trị cho người bệnh L.S.B, tiến hành xử lý theo quy định đối với các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Hồ sơ bệnh án người bệnh L.S.B đang được Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

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