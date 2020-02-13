Theo đông y, khoai lang là thực phẩm có tính bình, ngọt mát, có công dụng cường thận, sáng mắt, thanh can, tiêu viêm…. Khoai lang thường được dùng trong điều trị và chữa vàng da, viêm tuyến vú, ung nhọt, người có kinh nguyệt không đều…. Tuy là thực phẩm có vị ngọt, nhưng ưu điểm cực lớn của khoai lang chính là không gây tăng cân hay làm tăng đường huyết cho người sử dụng chúng. Lượng đường trong loại củ này từ từ hòa tan vào máu và giúp cân bằng năng lượng cơ thể.

Là thực phẩm khá phổ biến ở Việt Nam và nhiều nước Đông Nam Á nhưng liệu khoai lang có thể sử dụng trong tất cả mọi trường hợp? và người mới xăm môi ăn khoai lang được không ? Lợi ích của thực phẩm này với sức khỏe như thế nào?

Theo nghiên cứu, trong một củ khoai lang trung bình có chứa đến 40% nhu cầu về lượng vitamin C cần thiết của cơ thể. Khoai lang rất giàu Vitamin D nên nếu thường xuyên ăn khoai lang chính là cách bổ sung vitamin D tuyệt vời cho cơ thể. Ngoài ra, khoai lang cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh, chất anthocyanin, đặc tính chống viêm.. giúp ngăn ngừa lão hóa và phòng tránh bệnh tật cho cơ thể.

Khoai lang cũng là nguồn cung cấp lượng chất xơ rất tốt, giúp duy trì, kiểm soát lượng đường huyết trong mức ổn định. Protein trong khoai lang cũng rất đặc biệt hơn so với các loại thực phẩm khác nhờ khả năng ức chế ung thư ruột kết, trực tràng ở cơ thể người.

Xăm môi có được ăn khoai lang

Mang đến nhiều giá trị dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe nhưng liệu sau xăm môi ăn khoai lang được không? Cũng tương tự như nhiều phương pháp thẩm mỹ và làm đẹp, sau khi thực hiện phun xăm môi, bạn cần nắm rõ những thực phẩm nên ăn và nên tránh để cho đôi môi lên màu đẹp, hạn chế viêm sưng, nhiễm trùng cũng như những tác dụng phụ có thể xảy ra.

Xăm môi ăn khoai lang được không? Trên thực tế, những loại thực phẩm giàu vitamin (đặc biệt là vitamin C), khoáng chất luôn là thứ mà người vừa thực hiện phun xăm môi cần bổ sung. Nó không chỉ giúp tăng sức đề kháng, sức khỏe mà còn giúp thúc đẩy quá trình nhanh lành vết thương, tránh viêm nhiễm, sưng tấy…. và khoai lang chính là một trong số các thực phẩm dồi dào thành phần vitamin A, C, beta carotene, mangan và khoáng chất… có công dụng làm giảm tình trạng viêm nhiễm trong các mô não, mô thần kinh trên khắp cơ thể, giúp các vết sẹo không sưng tấy, mưng mủ, tái tạo vết thương trên da nhanh lành.

Vậy với thắc mắc xăm môi ăn khoai lang được không? Thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm rồi nhé. Việc bổ sung nhiều khoai lang không những không gây ảnh hưởng đến chất lượng màu môi sau làm đẹp mà đây còn là nguồn dinh dưỡng cần thiết nên bổ sung càng nhiều càng tốt để hỗ trợ việc lành vết thương sau xăm môi.

Bổ sung nhiều khoai lang sẽ hỗ trợ lành vết thương sau xăm môi - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm cần tránh sau xăm môi

Việc kiêng cữ những thực phẩm này giúp môi sau phun xăm tránh tình trạng viêm nhiễm, sưng tấy cũng như hỗ trợ quá trình lên da non nhanh hơn.

Tuyệt đối không ăn thịt chó

Thịt chó có chứa nhiều năng lượng, protein. Tuy nhiên, chính việc trong thịt chó có chứa quá nhiều hàm lượng đạm nên gây tác dụng ngược đối với vết thương chưa lành. Đặc biệt là đôi môi – vốn là nơi có làn da rất mỏng manh. Thêm vào đó, thịt chó lại có tính nóng, dễ hình thành sẹo, nhất là sẹo lồi và cứng.

Không ăn tôm

Nếu như sau xăm môi được khuyến cáo là nên ăn nhiều khoai lang bao nhiêu thì ngược lại, tôm là thực phẩm nên tránh càng lâu càng tốt. Bởi tôm có chứa nhiều protein lạ và thành phần histamin rất dễ gây dị ứng.

Tôm là thực phẩm nên tránh sau xăm môi - Ảnh minh họa: Internet

Kiêng thịt bò

Thịt bò khiến vết thương khi lên da non bị sậm màu, dễ hình thành nên sẹo thâm, làm mất đi tính thẩm mỹ của người vừa phun, xăm môi. Vì thế, trong khoảng thời gian đầu sau khi xăm môi, thịt bò là thực phẩm tối kị không nên ăn nếu vừa thực hiện quá trình xăm môi.

Tuyệt đối không ăn rau muống

Rau muống dù là thực phẩm rất quen thuộc trong bữa ăn của hầu hết các gia đình người Việt. Nhưng với người vừa mới phun, xăm môi hay gặp các vết thương hở thì đây là những thực phẩm đại kỵ. Rau muống khiến cho những vết sẹo bị lồi lên, gây mất thẩm mỹ. Vì vậy, không nên bổ sung nó trong bữa ăn hàng ngày nếu muốn một bờ môi xinh đẹp, hấp dẫn.

Tránh xa thịt gà

Cũng tương tự tôm và thịt bò, thịt gà cũng là thực phẩm khiến cho các vết thương trên da lâu lành lại. Ngay cả trong dân gian xưa, mỗi khi gặp vết thương hở, người ta thường khuyến cáo không nên ăn thịt gà bởi chúng khiến các vết thương tê nhức, khó lành. Vì thế, nếu ăn thịt gà sau khi xăm môi sẽ làm ảnh hưởng lớn đến việc phục hồi đôi môi.

Không dùng xôi (nếp)

Xôi cũng như các món ăn được nấu từ nếp thường có tính nóng. Khiến cho các vết thương dễ bị sưng, tấy nhiều hơn, làm ảnh hưởng xấu đến quá trình lên da non. Chính vì thế, xôi, nếp là thực phẩm nên kiêng tuyệt đối.

Xôi làm ảnh hưởng xấu đến quá trình lên da non - Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế các thực phẩm cay, nóng

Đồ ăn cay nóng luôn gây tác động xấu đối với làn da cũng như cực kỳ nguy hiểm nếu chạm trực tiếp lên da. Tính nóng từ trong các món cay sẽ làm da môi bị nóng, dẫn đến miệng vết thương sẽ bị hở, khiến cho quá trình lành da khó khăn hơn, gây xót cho vết thương.

Tránh ăn trứng

Các loại trứng gà, trứng vịt dù là thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất nhưng lại là “đại kỵ” với người vừa mới xăm môi bởi nó khiến màu môi khó có thể lên màu chuẩn. Thậm chí là có thể bị phai màu. Nếu muốn giữ cho màu môi như ý, cần kiêng ăn trứng.

Trứng là “đại kỵ” với người vừa mới xăm môi - Ảnh minh họa: Internet

Không ăn thịt vịt

Tương tự thịt gà, thịt vịt cũng là thực phẩm mang tính mát. Trong thịt vịt chứa độc tố làm cho những vùng da bị tổn thương, co kéo, dễ gây ra sẹo lồi, sẹo xấu, làm mất thẩm mỹ. Nếu như ăn nhiều thịt vịt có thể làm thâm sạm viền môi.

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Không dùng bia, rượu

Rượu là chất kích thích có hại cho sức khỏe. Đặc biệt đối với các vết thương mới đang cần có thời gian để hồi phục. Môi sau khi thực hiện phun xăm cũng được xem là một kiểu vết thương chưa lành, cần chăm sóc, kiêng cữ cẩn thận, vì thế rượu là loại thức uống tối kỵ.

Trong khi đó, bia tuy được biết là thức uống giải nhiệt, đẹp da, tuy nhiên với các vết thương hở, cũng như rượu, bia là “kẻ thù” của vết thương bởi dễ làm tăng huyết áp, khiến vết thương khó lành, hạn chế quá trình phục hồi da non.

Không sử dụng đồ uống có ga

Đồ uống có gas cũng được liệt vào nhóm chất kích thích, không tốt cho các vết thương hở. Môi sau khi xăm nếu tiếp xúc với các loại thức uống có gas sẽ làm cho vết thương lâu khéo miệng, có thể trở thành các vết sẹo xấu trên môi.

Đồ uống có gas không tốt cho các vết thương hở - Ảnh minh họa: Internet

Tránh ăn mực, cua

Đây là những thực phẩm thuộc nhóm hải sản, dễ gây ra dị ứng, đặc biệt mực ống. Khi da non cần tái tạo lớp sừng, cua, mực sẽ làm hạn chế quá trình lên da non, khiến môi trong tình trạng khó lành, có thể gây sẹo, làm sưng, nhức.

Trên đây là một vài thông tin cho thắc mắc mà nhiều người vẫn thường đặt ra liệu xăm môi ăn khoai lang được không? Với những thông tin được chia sẻ ở trên, bạn có thể hoàn toàn yên tâm mà sử dụng loại thực phẩm này rồi nhé.