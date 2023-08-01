Người mẹ tham lam giật dây chuyền bạn của con gái rồi bỏ trốn

Dẫn con gái ra công viên chơi, thấy bạn mới của con đeo sợi dây chuyền vàng, người mẹ nổi lòng tham giật lấy rồi tẩu thoát.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, sáng 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) ra lệnh tạm giữ hình sự nghi phạm Trần Thị Bích L. (39 tuổi, ngụ ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa) để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản. Nạn nhân là cháu gái 8 tuổi đang chơi trong công viên.

L. diễn tả lại cảnh lấy dây chuyền của bé A - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Khoảng 18 giờ ngày 29/7, bà L. chạy xe máy chở đứa con gái (9 tuổi) đến công viên thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa để cho con tham gia một số trò chơi ở nơi đây cùng nhiều trẻ em khác.

Hơn 20 phút sau, con gái của bà L. cầm tay một bé gái tên N.H.A (8 tuổi, ngụ thị trấn Hậu Nghĩa) mới quen, đang vui chơi gần đó lại ngồi gần chỗ mẹ mình.

Dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, nhìn thấy bé gái đeo sợi dây chuyền trên cổ, bà L. nổi lòng tham nên tìm cách gỡ móc khóa sợi dây chuyền nhưng không thành công.

Dây chuyền vàng 18K của cháu gái bị cướp giật khi đang ngồi chơi trong công viên - Ảnh: Báo Dân Việt

Thấy mẹ của bạn có hành động lạ, cháu bé liền phản ứng. Lập tức L. giằng co, giật lấy sợi dây chuyền rồi nhanh chóng kêu đứa con gái lên xe, nổ máy xe tẩu thoát.

Nghe tiếng tri hô, người dân truy đuổi theo gần 2 km thì bắt giữ nghi phạm cùng tang vật giao cho công an xử lý.

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