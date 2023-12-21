Đây là hoạt động mà Nam A Bank đồng hành cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Thương hiệu Đôi Dép, Công ty Uni Media nhằm mang đến những khoảnh khắc ấn tượng cho người dân trước thời khắc chào đón năm mới 2024. Là dịp đặc biệt kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành, phát triển và đón nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO.

Chương trình sẽ là một trong những điểm nhấn quan trọng góp phần quảng bá, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Lạt nói riêng và của tỉnh Lâm Đồng nói chung; đẩy mạnh kích cầu du lịch và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân.

Lần đầu tiên người dân và du khách sẽ được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa đặc sắc tại khu vực đèo Prenn.

Theo đó, chương trình biểu diễn bắn pháo hoa nghệ thuật sẽ diễn ra vào tối ngày 31/12/2023 tại khu vực đèo Prenn (Phường 3, Tp. Đà Lạt). Đại diện Ban tổ chức cho biết, hoạt động bắn pháo hoa hấp dẫn này sẽ diễn ra trong 15 phút với 150 giàn bắn.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Bên cạnh việc thưởng thức màn bắn pháo hoa và biểu diễn nghệ thuật hoành tráng, cũng trong đêm 31/12, người dân và du khách còn được tham dự một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất Việt Nam - Chung kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2023 (Miss Cosmo Vietnam) sẽ diễn ra ngay tại địa điểm này. Chương trình còn quy tụ những nghệ sĩ nổi tiếng như: Anh Tú (Voi Bản Đôn), Vũ Thảo My, Thu Phương, Hương Giang, Như Quỳnh,… Đây là một trong những hoạt động chào đón năm mới lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng và cũng là một trong những địa điểm bắn pháo hoa lớn nhất trên cả nước.

Người dân tại khu vực đèo Prenn, huyện Đức Trọng, huyện Di Linh, các tỉnh thành lân cận và du khách sẽ lần đầu tiên được xem trực tiếp những màn bắn pháo hoa mãn nhãn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, thu hút khách du lịch tại địa phương.

Đèo Prenn là một trong những cung đường đẹp nhất của Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.

Địa điểm bắn pháo hoa nằm trên một trong những cung đường đẹp nhất Tp. Đà Lạt, mang ý nghĩa lịch sử. Khu vực thác Prenn, nằm trong khu du lịch Tea Resort đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận và cấp bằng di tích lịch sử văn hóa quốc gia vào năm 2000. Đây cũng là cửa ngõ vào Tp. Đà Lạt thơ mộng và là một trong những khu du lịch sinh thái nằm trong khu rừng nguyên sinh còn sót lại. Đền thờ Âu Lạc tại khu du lịch thác Prenn tọa lạc trên vùng đất địa linh của núi Phượng Hoàng, là nơi thờ kính các Vua Hùng, mang dáng vẻ uy nghi, tôn kính – nơi hội tụ linh khí trời đất. Khu du lịch Tea Resort là điểm đến du lịch hấp dẫn mang tính biểu tượng mới của Tp. Đà Lạt và tỉnh Lâm Đông, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách trên cả nước.

Khu du lịch Tea Resort là điểm đến du lịch hấp dẫn mang tính biểu tượng mới của Tp. Đà Lạt.

Hơn 31 năm hình thành và phát triển, bên cạnh hoạt động kinh doanh Nam A Bank liên tục triển khai các chương trình mang ý nghĩa cộng đồng. Lâm Đồng là một trong những địa phương mà Ngân hàng đã thường xuyên đồng hành với các hoạt động nhân văn như: trồng cây gây rừng; hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân dioxin…