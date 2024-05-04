Khoảng 15 giờ 30 ngày 4/5, người dân di chuyển trên cầu Đồng Nai hốt hoảng khi thấy một phụ nữ để lại xe máy biển số 59X1-566.07 rồi nhảy xuống sông Đồng Nai.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều ngày 4/5, lực lượng chức năng TP. Biên Hoà (Đồng Nai) đang tiến hành xác minh thi thể nữ giới trôi sông Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu vào chiều cùng ngày một số người đi thuyền trên sông Đồng Nai đoạn gần cầu Đồng Nai phát hiện thi thể nữ giới không mặc áo nổi bên phía khu vực cảng Đồng Nai (TP. Biên Hoà, Đồng Nai) nên báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo cơ quan chức năng của TP. Biên Hoà đã đưa thi thể người phụ nữ này vào bờ để tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân.

Thi thể người phụ nữ được đưa vào bờ - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Đồng Nai, trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 4/5, người dân di chuyển trên cầu Đồng Nai hốt hoảng khi thấy một phụ nữ để lại xe máy biển số 59X1-566.07 rồi nhảy xuống sông Đồng Nai.

Khoảng 15 phút sau đó, người dân phát hiện thi thể người phụ nữ nói trên vướng vào 1 thân tàu neo trong cảng bên bờ phía tỉnh Đồng Nai liền báo lực lượng chức năng. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông đã xuất 1 ca nô và 3 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, di dời thi thể nạn khỏi tàu và đưa vào bờ, bàn giao cho Công an phường Long Bình Tân (thành phố Biên Hòa).

Qua xác minh bước đầu, người phụ nữ có tên N.T.T. (40 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh).

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