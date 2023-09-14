Người dân hợp sức vây bắt tài xế ôtô có nồng độ cồn tông chết người rồi bỏ chạy

Đời sống 14/09/2023 09:28

Sau khi gây ra vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ, tài xế Lê Văn Th. ở Thanh Hóa đã điều khiển ôtô bỏ chạy khỏi hiện trường, đẩy và kéo lê chiếc xe đạp điện khoảng 5km thì bị người dân bắt giữ.

Theo báo Người Lao Động, khuya ngày 13-9, Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên địa bàn Hoàng Long, TP Thanh Hóa khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19 giờ 25 phút cùng ngày, tại đoạn đường trước Công ty TNHH Hoàng Tuấn (đường Cán Cờ, khu phố 2, phường Long Anh, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Clip chiếc ôtô bỏ trốn sau khi tông chết người. Clip: Báo Người Lao Động.

Theo thông tin ban đầu được báo Lao Động đưa tin, vào thời điểm trên, chị N.T.H (42 tuổi, trú tại thôn Quang Trung, xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đang đi xe đạp điện trên đường Cán Cờ (theo hướng từ huyện Hoằng Hóa đi TP.Thanh Hóa) thì bị xe ôtô mang BKS 36A-759.26, do tài xế Lê Văn Thọ (28 tuổi, trú tại phường Đông Thọ, TP.Thanh Hóa) điều khiển đi phía sau đâm phải. Hậu quả, khiến chị H bị tử vong tại chỗ.

Điều đáng nói, sau tông chết người , tài xế Th. đã điều khiển xe ôtô bỏ chạy khỏi hiện trường. Đoạn clip của người dân ghi lại cho thấy thời điểm tài xế Th. điều khiển ôtô bỏ chạy, chiếc xe đạp điện của bà H. vẫn mắc trước đầu xe và bị chiếc xe ôtô đẩy đi trên đường. 

Người dân hợp sức vây bắt tài xế ôtô có nồng độ cồn tông chết người rồi bỏ chạy - Ảnh 1
Chiếc xe đạp điện của nạn nhân mắc kẹt ở đầu ô tô sau vụ tai nạn. Ảnh: Báo Lao Động.

Khi chạy tới Khu công nghiệp Tây Bắc Ga (cách hiện trường khoảng 5 km), chiếc xe ôtô do tài xế Th. điều khiển đã bị người dân bắt giữ và báo cơ quan công an.

Tiếp nhận sự việc, lực lượng Công an TP.Thanh Hóa đã có mặt, tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của Lê Văn Thọ. Kết quả, tài xế này vi phạm nồng độ cồn (1.089mg/L), kiểm tra không có chất ma túy.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

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Từ hình ảnh camera ghi lại cho thấy người phụ nữ đi sát lề đường nhưng vẫn bị xe chở rác vượt ẩu va chạm khiến xảy ra vụ tai nạn đau lòng vào ngày 11/9 vừa qua. 

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