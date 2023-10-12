Người đàn ông giả gái xinh 'khoắng sạch' gần 6 tỷ đồng của đại gia miền Tây

Đời sống 12/10/2023 14:12

Một người đàn ông ở Cà Mau bị lừa đảo gần 6 tỷ đồng vì lời hứa hẹn đi nhà nghỉ của 'em gái mưa' quen qua mạng xã hội.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 12/10, cơ quan CSĐT Công an Cà Mau cho biết, đang tạm giữ hình sự Lâm Hoàng Ngân (SN 1984, ngụ huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.  

Dựa vào kết quả điều tra, Ngân không có nghề nghiệp ổn định nhưng luôn xưng kinh doanh bất động sản. Anh ta lập tài khoản mạng xã hội, lấy ảnh đại diện là cô gái xinh đẹp, tham gia các nhóm chat tìm người để lừa đảo. Đầu tháng 4, Ngân kết bạn với ông Khang ở TP Cà Mau.

Sau thời gian nhắn tin qua lại thân mật, Ngân nói cần người giúp đỡ, ông Khang đồng ý chuyển tiền cho "người đẹp" và hẹn ra nhà nghỉ. Tuy nhiên, sau nhiều lần hẹn nhưng không gặp được cô gái, ông này hủy kết bạn.

Ngân tìm kiếm thông tin, biết ông Khang là đại gia nên mua sim rác, tạo tài khoản Phượng Hằng (tên một người bạn của Ngân) kết bạn với ông này, giới thiệu là sinh viên vừa tốt nghiệp, ngụ phường Tân Xuyên, TP Cà Mau.

Một thời gian sau, khi ông Khang bày tỏ tình cảm, Ngân nói gia đình khá giả nhưng do mới ra trường nên thiếu tiền mua xe. Đại gia nhận lời giúp, Ngân mượn tài khoản ngân hàng của bạn là Nguyễn Thị Phượng Hằng để ông này chuyển tổng cộng 17 lần với số tiền gần 3 tỷ đồng vào.

Sau đó, Ngân bịa chuyện anh trai tự tử do làm ăn thua lỗ, thiếu nợ giang hồ, cần tiền để trả nợ. Ông Khang tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản một người bạn khác của Ngân hơn 220 triệu đồng.

Người đàn ông giả gái xinh 'khoắng sạch' gần 6 tỷ đồng của đại gia miền Tây - Ảnh 1
Đối tượng Lâm Hoàng Ngân giả làm nữ sinh lừa đảo 5,7 tỉ đồng - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ VNExpress, bằng thủ đoạn trên, Ngân nói đang làm tại công trình cần chuyển tiền nhưng tài khoản bị lỗi nên nhờ ông Khang chuyển vào tài khoản mang tên Nguyễn Thanh Liêm. Đại gia tiếp tục chuyển 16 lần cho "người yêu" với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

Khi ông Quang đề nghị trả lại tiền, Ngân nói dối đã bán đất, đang đem tiền về Cà Mau trả cho ông. Tuy nhiên, trên đường đi thì Ngân hay tin cha mẹ bị giang hồ đánh phải cấp cứu nên phải quay lại. Khi người đàn ông yêu cầu chuyển tiền liền thì Ngân nói "do khuya quá không ai chuyển, số tiền trên đã gửi ở nhà dì tại Sóc Trăng".

Mỗi lần ông Khang đòi tiền, Ngân lại viện lý do: đi du lịch Trung Quốc, tiền bỏ trong két sắt không mở được, cha phải mổ gấp và tử vong. Tiếp đó, Ngân nói đang làm thủ tục sang tên một căn nhà do có người mua với giá 9,8 tỷ đồng, khi nhận được tiền sẽ trả hết nợ cho ông Khang. Hắn lên mạng tải các hình ảnh liên quan nhà đất, sửa tên chủ sở hữu thành Phượng Hằng gửi cho ông Khang xem.

Hơn 2 tháng sau, Ngân trực tiếp gọi điện cho Khang xưng là "luật sư Trung", người đang giúp Hằng làm thủ tục, giấy tờ bán nhà, kêu ông chờ.

Đến giữa tháng 6, ông Khang nghi ngờ nên gặng hỏi, anh ta thừa nhận không có người tên Liêm, Hằng rồi bỏ trốn. Ông Khang tố giác sự việc với công an.

Theo điều tra viên, nạn nhân đã 36 lần chuyển tiền, tổng cộng gần 5,7 tỷ đồng vào ba tài khoản Hằng, Trung, Liêm. Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.

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