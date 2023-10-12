Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận Tân Bình, TP.HCM vừa có thông cáo báo chí về vụ việc giáo viên bị tố đánh gãy ngón tay học sinh.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, em học sinh trong vụ bị giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận Tân Bình, TP.HCM) đánh gãy ngón tay đã được chuyển lớp theo nguyện vọng. Văn bản nêu rõ, vào ngày 4/10/2023, trong lúc dạy học, cô giáo đã có hành vi chưa chuẩn mực gây thương tích cho học sinh (giấy chứng thương của phòng khám xác định gãy xương ở vị trí nền của xương đốt ngón gần ngón 4 phải do chấn thương).

Sau khi biết vụ việc, hiệu trưởng cùng các đoàn thể và cô giáo đã đến tận nhà thăm hỏi tình hình sức khoẻ của học sinh, nhận trách nhiệm về sự cố đáng tiếc nói trên. “Hiện sức khoẻ và tinh thần của em học sinh đã ổn định, đi học bình thường. Hiệu trưởng đã giải quyết chuyển lớp cho em theo nguyện vọng của gia đình. Đồng thời tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo có hành vi chưa chuẩn mực và báo cáo đầy đủ sự việc cho cơ quan quản lý”, văn bản nêu rõ. Về cô giáo nói trên, trường đang xem xét thực hiện quy trình xử lý kỷ luật viên chức theo quy định, không bao che.

Hình ảnh học sinh bị gãy xương ngón tay - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, chị V.T.T., phụ huynh của em N.T.M.K. (học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi) cho hay: Vào chiều 4/10, khi đi học về nhà, cháu K có than bị đau tay rất nhiều. Chị T. quan sát thấy bàn tay bên phải của con bị sưng. Gặng hỏi thì bé nói bị cô giáo chủ nhiệm N.T.S. đánh bằng cây gõ nhạc cụ vào mu bàn tay vào sáng cùng ngày. Sáng 5/10, gia đình đưa bé đi khám, chụp X-Quang. "Kết quả chụp X-Quang kết luận con tôi bị gãy xương ở vị trí nền của xương đối ngón gần ngón 4 xương bàn tay phải", chị T nói. Cũng theo phụ huynh này, sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo nhà trường và cô giáo chủ nhiệm đã đến nhà để xin lỗi. Tại đây, cô N.T.S. thừa nhận đã đánh bé M.K. vì bé không chịu ngồi yên trong giờ học. Vị phụ huynh này cũng cho biết thêm, gia đình đã đồng ý để nhà trường xử lý hành vi của giáo viên nêu trên. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thấy trường có hình thức xử lý đối với cô N.T.S. nên phụ huynh buộc phải phản ánh. Cuối giờ chiều 11/10, lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Tân Bình, hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đã có buổi làm việc với chị T. về sự việc chị này tố con mình bị cô giáo chủ nhiệm đánh gãy xương ngón tay.

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