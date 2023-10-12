Mẹ Việt 10 năm sinh 4 con gái trải lòng: 'Lần nào mang thai mình cũng ốm nghén kinh khủng, đi đâu ngất đấy'

Đời sống 12/10/2023 12:34

Chị Nguyễn Thùy Trang (33 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại Nhật) kết hôn với ông xã người Nhật đến nay đã được hơn 10 năm. Chị sinh được 4 cô con gái lần lượt là: Yuna , Yuka, Kana và Mina.

Theo thông tin từ báo Tổ Quốc, chị Nguyễn Thùy Trang (hiện đang sống và làm việc tại Nhật) kết hôn với ông xã người Nhật đến nay đã được hơn 10 năm. Bà mẹ 8x cho hay chị vốn rất thích có nhiều con nên muốn sinh nhiều. 3 bé đầu chị mang thai đều nằm trong kế hoạch còn bé thứ 4 là "vỡ kế hoạch". 

"Lần nào mang thai mình cũng ốm nghén kinh khủng, nôn nhiều, không ăn uống được gì mà gần như ngày nào cũng ngất. Đi khám thai thì ngất trên tàu, đi siêu thị thì ngất ở siêu thị, nói chung là đi đâu ngất đấy. Nhưng bản tính mình lì lợm nên cũng không sợ, sinh bé đầu xong được 3 tháng đã bầu bé thứ 2. Sinh bé thứ 2 xong 8 tháng thì có bé thứ 3. Sau bé thứ 3 mình còn mang thai 2 lần nữa nhưng không giữ được các bé. Một bé là do mang thai ngoài tử cung, còn một bé do cơ thể mẹ yếu nên không giữ được. Cũng may trời thương nên cuối cùng sinh thêm được 1 em bé, tuy hơi cách xa các chị chút nhưng cũng rất đáng yêu. Vì cơ địa dễ mang thai nên sau khi bé thứ tư mình đã cắt ống dẫn trứng. Hơn nữa vì đã sinh mổ 3 lần nên nếu mang thai tiếp cũng sẽ nguy hiểm cho cả mẹ và bé", chị Trang cho hay. 

Mẹ Việt 10 năm sinh 4 con gái trải lòng: 'Lần nào mang thai mình cũng ốm nghén kinh khủng, đi đâu ngất đấy' - Ảnh 1

Mỗi bé một vẻ nhưng cả 4 cô con gái của chị Trang đều rất xinh xắn, đáng yêu - Ảnh: Tổ Quốc

Lần nào đi sinh với chị Trang cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Cả 4 bé đều quậy nên nằm ngôi thai ngược. Bé đầu thì chị Trang phải tập luyện mãi bé mới quay thuận ngôi. Đến bé thứ 2 thì chị quyết định sinh mổ vì lúc này không còn sức khỏe để tập nữa. 

Ông xã đi làm xa thỉnh thoảng mới về nên có lần chị Trang đi đẻ mà không có chồng bên cạnh. Khi thấy người ta có gia đình vào thăm còn mình nằm trơ trọi, chị Trang cũng cảm thấy rất tủi thân. Nhưng sinh xong, nhìn thấy con thì mọi mệt mỏi, tủi thân cũng tan biến hết. 

Thỉnh thoảng, chị Trang có nhận được những lời nói đùa của bạn bè rằng: "Cố sinh con trai hay sao" nhưng chị không quan tâm lắm bởi chị là người rất vô tư. Hơn nữa, ở nơi chị sống không phân biệt nam nữ nên chị cũng không gặp áp lực phải sinh con trai.

Nhiều lần stress vì nuôi con nhưng 4 cô con gái càng lớn càng xinh xắn, tự lập, biết vâng lời nên hiện tại cảm thấy hạnh phúc

Mẹ Việt 10 năm sinh 4 con gái trải lòng: 'Lần nào mang thai mình cũng ốm nghén kinh khủng, đi đâu ngất đấy' - Ảnh 2
Chị lớn giúp mẹ nhiều trong việc chăm sóc em út - Ảnh: Tổ Quốc

Mỗi bé nhà mình đều có tính cách khác nhau nhưng đều rất hiếu động, phá banh nhà luôn. Có khi 1 tuần thay 2 cái tivi hoặc nhà cửa đổ vỡ tùm lum. Ông xã thì hay động viên mình rằng, việc của trẻ con là ăn rồi phá, phá là khỏe mạnh. Mấy chị em ngang ngang tuổi nên cũng hay cãi nhau, dỗi, rồi mỗi đứa ra một góc nhà ngồi. 

Hàng ngày cả nhà ăn sáng sau đó các con đi học còn mẹ đi làm. Để mọi việc dễ dàng hơn thì mình cũng rèn các con vào nếp. Sáng 7h các bé sẽ dậy, đi học về học bài xong mới được xin phép đi chơi. Đúng 5h chiều các bé phải có mặt ở nhà để tắm rửa, phụ mẹ việc nhà, 9h tối thì các bé phải lên giường đi ngủ. 

Bà mẹ đông con thổ lộ, trong hành trình làm mẹ, có những lúc chị cảm thấy vô cùng stress, áp lực, đặc biệt là chị còn bị tái phát bệnh trầm cảm. Có những lúc con không ăn uống, không nghe lời. Thậm chí từ ngày sinh bé thứ 4, bé thứ 3 không được cưng chiều nên luôn phá hoặc làm những việc không ai ngờ tới để gây chú ý. Tất cả điều đó khiến chị đôi lúc hay cáu gắt và quát nạt các con.  Nhưng may mắn là các bé đều thương mẹ, biết vâng lời, thấu hiểu hoàn cảnh gia đình. Mỗi khi mẹ ốm là bé nấu cơm, bé xoa bóp, trông em giúp cho mẹ nghỉ ngơi...

 Mẹ Việt 10 năm sinh 4 con gái trải lòng: 'Lần nào mang thai mình cũng ốm nghén kinh khủng, đi đâu ngất đấy' - Ảnh 3

Mẹ Việt 10 năm sinh 4 con gái trải lòng: 'Lần nào mang thai mình cũng ốm nghén kinh khủng, đi đâu ngất đấy' - Ảnh 4

Sau bao nhiêu khó khăn, chị Trang vẫn cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. 

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