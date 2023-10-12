Trưởng phòng GD&ĐT quận Tân Bình cũng như bà Nguyễn Thị Cẩm Thanh Trà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đã có buổi làm việc với chị VTT, phụ huynh bé NTMK bị cô giáo đánh dẫn đến gãy ngón tay.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 11/10, Trưởng phòng GD&ĐT quận Tân Bình cũng như bà Nguyễn Thị Cẩm Thanh Trà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đã có buổi làm việc với chị VTT, phụ huynh bé NTMK bị cô giáo đánh dẫn đến gãy ngón tay. Cụ thể, chị T cho biết tại buổi làm việc lãnh đạo phòng GD&ĐT quận mong muốn được lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của chị sau khi sự việc xảy ra với bé K. Về phía chị T, chị chỉ mong con mình sẽ được đảm bảo quyền lợi học tập cũng như cô giáo NTS phải bị xử lý với hành vi vừa qua.

Học sinh bị hãy ngón tay ở trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi - Ảnh: VOV Bà Trà cho biết, hành xử của cô giáo đối với học sinh luôn được ban lãnh đạo trường nhắc nhở tuy nhiên vẫn xảy ra trường hợp đáng tiếc. Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, bản thân giáo viên đã nhận sai và nói rằng “sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt”. Cô giáo đã đến nhà phụ huynh nhiều lần thăm hỏi và xin lỗi gia đình. “Là Hiệu trưởng để sự việc trên xảy ra, tôi xin nhận một phần trách nhiệm. Chính tôi cũng đã đến nhà phụ huynh 2 lần để thăm hỏi và nắm bắt tình hình”- bà Trà nói.

Đề cập đến hành vi của cô giáo, bà Trà khẳng định: “Cô giáo không cố tình đánh học sinh, đó chỉ là tai nạn nghề nghiệp. Cô giáo đã hơn 20 năm trong nghề, rất có tâm. Tuy nhiên với sự việc vừa qua, cô sẽ phải chịu trách nhiệm”. Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận Tân Bình nơi xảy ra sự việc học sinh bị gãy xương ngón tay - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Theo thông tin từ VOV, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi cũng cho biết thêm, vào ngày 5/10, trường đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đứng lớp của cô giáo. Trong ngày mai, nhà trường có mời phụ huynh và tổ chức cuộc họp hội đồng sư phạm để xem xét hình thức kỷ luật đối với cô giáo. Hiệu trưởng nhà trường cũng cho biết, sau khi cô giáo bị tạm đình chỉ đứng lớp, trường có cử một giáo viên khác dạy thay.

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