Xót xa bé gái 2 ngày tuổi bị bỏ rơi tại cổng chùa trong đêm: 'Mẹ xin lỗi con gái'

Đời sống 11/10/2023 16:09

Lãnh đạo UBND xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cho biết, lực lượng chức năng đang tìm người thân cho bé gái 2 ngày tuổi bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào trưa 11/10, lãnh đạo UBND xã Hùng Dũng (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Cụ thể, khoảng 22h35 ngày 10.10, tại khu chùa thôn Trung Đẳng, xã Hùng Dũng (huyện Hưng Hà), người dân địa phương phát hiện một bé gái khoảng 2 ngày tuổi bị bỏ rơi cùng một bức thư và một số tư trang hành lý.

Bức thư để lại viết: "Do hoàn cảnh quá khó khăn, còn đang là sinh viên đi học không có điều kiện nuôi con. Hôm nay đi ngang qua chùa, con xin gửi lại đây, cầu xin thầy và nhà chùa nuôi dưỡng, chăm sóc cháu giúp con. Mong thầy thương cháu, cầu xin thầy đừng trao cháu cho ai khác. Con chỉ tin tưởng nhà chùa và thầy thôi ạ. Cả đời con mang ơn thầy. Cháu sinh lúc 22h ngày 8/10 dương lịch. Con xin tạ ơn thầy. Mẹ xin lỗi con gái".

Xót xa bé gái 2 ngày tuổi bị bỏ rơi tại cổng chùa trong đêm: 'Mẹ xin lỗi con gái' - Ảnh 1
Bé gái 2 ngày tuổi bị bỏ rơi tại cổng chùa  - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Pháp luật và xã hội, lãnh đạo UBND xã Hùng Dũng cũng cho biết thêm, hiện tại sức khỏe của bé ổn định. Cháu là bé gái nặng 3kg.

Hiện, UBND xã Hùng Dũng đang làm báo cáo gửi UBND huyện Hưng Hà. Đồng thời, phát thông báo tìm người thân cho cháu bé. Trong thời gian 7 ngày nếu bố mẹ cháu bé không đến nhận con, địa phương sẽ làm các thủ tục theo quy định.

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