Vị trí xảy ra tai nạn giao thông là giao lộ giữa đường Yên Thế, đường Thái Hòa 3 và đường Điểu Xiển lại có tuyến đướng sắt đi qua.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 11/10, Công an huyện Trảng Bom đang phối hợp xác minh nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đường sắt tại xã Hố Nai 3, khiến một người đàn ông đi xe máy tử vong.

Cụ thể, khoảng 7h30 ngày 11/10, người điều khiển xe máy biển số 94M1-054.47 lưu thông trên đường Yên Thế, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom khi đến khu vực giao nhau với đường sắt thì xảy ra va chạm với tàu hỏa.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Lao Động

Tàu hỏa dừng lại sau cú va chạm - Ảnh: Báo Đồng Nai

Theo thông tin từ báo Đồng Nai, cú tông mạnh khiến người đàn ông (khoảng 50 tuổi) điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Vị trí xảy ra tai nạn giao thông là khu vực đường ngang với đường sắt có cảnh giới bằng cần chắn tự động. Vụ việc xảy ra khiến tàu hỏa phải dừng lại để cơ quan chức năng xử lý.

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