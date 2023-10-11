Người phụ nữ ở Cà Mau bị 'khoắng sạch' hàng trăm triệu đồng sau cuộc gọi lạ

Đời sống 11/10/2023 06:11

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Trần Phương Duy (SN 1988; ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 17/4, bà N.H.N. (ngụ TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) nhận được cuộc gọi từ 1 người tự xưng đang công tác tại Công an TP.HCM thông báo người phụ nữ này liên quan đến vụ án ma túy và rửa tiền.

Sau đó, 1 người xưng là kiểm sát viên tiếp tục gọi điện và cho hay trường hợp của bà N. phải bị bắt. Tuy nhiên, sẽ được bảo lãnh nếu cung cấp đầy đủ thông tin về tài khoản ngân hàng. Do lo sợ trước những lời hù dọa của các đối tượng, bà N. đã chuyển 650 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nguyễn Bích Ng. vào chiều cùng ngày. Sau khi bị yêu cầu chuyển thêm tiền, bà N. nghi ngờ lừa đảo nên trình báo công an.

Người phụ nữ ở Cà Mau bị 'khoắng sạch' hàng trăm triệu đồng sau cuộc gọi lạ - Ảnh 1
2 người tự xưng là công an và kiểm sát viên, 1 phụ nữ ở Cà Mau đã chuyển hàng trăm triệu đồng vào tài khoản lạ để được bảo lãnh - Ảnh: Internet

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Cà Mau xác định tài khoản bà N. chuyển vào là của Nguyễn Bích Ng. (ngụ phường 9, TP Cà Mau). 

Tại cơ quan chức năng, M.V.C. khai nhận đã dùng thông tin của vợ là Ng. và một số người thân trong gia đình tạo 11 tài khoản ngân hàng bán cho Duy với giá 2,5 triệu đồng/tài khoản.

Tháng 8/2023, Duy từ Campuchia trở về quê thì bị công an mời lên làm việc. Tại đây, Duy khai nhận ngoài mua số tài khoản của C. thì đối tượng còn mua thêm 80 tài khoản từ 2 đầu mối khác tại tỉnh Cà Mau. Sau đó, Duy bán lại cho một người tên Ken quen trên Telegram với giá 3 triệu đồng/tài khoản để thu lợi bất chính.

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, vào ngày 2/10, chị nhận được cuộc gọi từ một số lạ của một người đàn ông tự xưng là Công an TP. Đà Nẵng. Người này cho biết, chị có liên quan đến một đối tượng mua bán ma túy đã bị Công an TP. Đà Nẵng bắt giữ.

Sau đó, đối tượng yêu cầu chị P. phải làm theo hướng dẫn. Nếu chị không thực hiện sẽ bị phong tỏa tài sản, bị tạm giữ 3 tháng để điều tra xử lý.

Thiếu cảnh giác nên chị P. đã làm theo kịch bản của chúng, đồng thời cung cấp thông tin cá nhân, tải app chuyển khoản 61 triệu đồng.

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Chị V.H.P đến trình báo sự việc với cơ quan Công an - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Sau khi chuyển tiền, chị P. không thấy đối tượng liên lạc lại, cũng không gọi điện được nên nghi ngờ và đã đến công an trình báo.

Qua sự việc trên, Công an tỉnh Bình Phước khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án không làm việc qua điện thoại, không thông báo tội phạm cũng không yêu cầu nạp tiền vào tài khoản để xác minh tội phạm…

 

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