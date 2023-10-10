Rạng sáng ngày 10/10, bà T. đang điều khiển xe máy thì bị Lợi và Dung áp sát, giật chiếc túi đeo ở bụng. Bà T. ngã ra đường, tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 10/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an quận Hai Bà Trưng bắt giữ Đoàn Văn Lợi (34 tuổi) và Nguyễn Hồng Dung (36 tuổi, cùng ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo cơ quan chức năng, ngày 4/10, Công an phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, nhận trình báo về việc bà V.T.T. (61 tuổi) bị cướp giật tài sản.

Trình báo thể hiện, rạng sáng cùng ngày, bà T. điều khiển xe máy từ Tam Trinh đi Kim Ngưu thì bị một đôi nam nữ đi xe máy áp sát, giật chiếc túi bà đang đeo ở bụng. Bị tác động bất ngờ, bà T. ngã ra đường. Dù được đưa đi cấp cứu, nạn nhân không qua khỏi.

Hai kẻ nghiện ma tuý giật túi xách của người đi đường - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra, truy xét. Đến ngày 7/10, lực lượng chức năng bắt giữ được Lợi và Dung.

Tại trụ sở điều tra, 2 nghi phạm khai vì thiếu tiền mua ma túy nên đi cướp giật tài sản. Mục tiêu của chúng là những người phụ nữ đi bán hàng sớm, ít có khả năng phòng vệ.

Nhà chức trách cho hay, Lợi đã có 4 tiền án, một tiền sự; còn Dung có một tiền án.

Nguyên nhân khiến 50 tấn cá chết trắng hàng loạt ở Hà Tĩnh Phân tích mẫu nước nơi cá chết hàng loạt ở xã Thạch Sơn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho kết quả có nhiều yếu tố không phù hợp để nuôi cá.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-giat-tui-xach-tren-pho-ha-noi-nguoi-phu-nu-nga-ra-uong-tu-vong-623122.html