Phân tích mẫu nước nơi cá chết hàng loạt ở xã Thạch Sơn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho kết quả có nhiều yếu tố không phù hợp để nuôi cá.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 10/10, thông tin từ Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh cho hay, đã có kết quả phân tích mẫu nước trên sông Nghèn, đoạn dưới cống bara Đò Điểm (thôn Sông Tiến, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà), nơi xảy ra tình trạng cá lồng, bè chết với số lượng 50 tấn. Cụ thể, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh đã cử cán bộ xuống lấy 3 mẫu nước tại vùng nuôi gửi Trung tâm Quan trắc môi trường và Bệnh thủy sản miền Bắc (Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I) phân tích. Kết quả cho thấy các chỉ tiêu như nhiệt độ, lượng oxy hòa tan trong nước… đều có giá trị trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, 4 thông số có giá trị không phù hợp cho nuôi cá gồm: pH, độ mặn, độ kiềm và sắt tổng số.

Cá chết tại lồng bè ước tính thiệt hại trên 50 tấn - Ảnh: Báo Tiền Phong Tại 3 điểm lấy mẫu quan trắc, độ mặn có giá trị thấp; độ kiềm có giá trị thấp hơn giới hạn cho phép 1,11 lần; hàm lượng sắt tổng số có giá trị cao hơn giới hạn cho phép 1,6-2 lần theo quy chuẩn… Từ những kết quả trên, Trung tâm Quan trắc môi trường và Bệnh thủy sản miền Bắc đưa ra khuyến cáo việc độ mặn, độ kiềm thấp và hàm lượng sắt tổng số cao là các điều kiện không phù hợp cho cá sinh trưởng, phát triển. Hàm lượng sắt cao có thể gây cản trở quá trình hô hấp của cá và gây độc, đặc biệt giai đoạn cá đang nhỏ. Giá trị pH ở mức thấp có thể làm gia tăng độc tính của kim loại nặng.

Cá chết tại lồng bè - Ảnh: Báo Dân trí Theo thông tin từ báo Tiền Phong, để khắc phục tình trạng cá chết, ổn định sản xuất, Chi cục Thủy sản đề nghị UBND huyện Thạch Hà chỉ đạo UBND xã Thạch Sơn, các hộ nuôi trồng tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo sản xuất: kiểm tra, xử lý các yếu tố môi trường nước nơi đặt lồng bè nuôi, đảm bảo các yếu tố môi trường nằm trong giới hạn cho phép. Nếu cần thiết, người dân cần di chuyển lồng bè đến vùng nuôi có chất lượng nước phù hợp; tăng sức đề kháng, thường xuyên theo dõi sức khỏe của thủy sản nuôi để có biện pháp xử lý kịp thời, đưa lồng bè lên vệ sinh, phơi lồng, khử trùng. Tạm dừng các hoạt động thả nuôi cá vào thời điểm hiện tại và theo dõi thường xuyên. Nếu phát hiện các biểu hiện bất thường trên sông, vùng nuôi trồng thủy sản, người dân phải báo cáo cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời.

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