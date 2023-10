Do chị Hằng vừa sinh con nên mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Mãi (51 tuổi, ngụ thôn Phước Trạch, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) từ quê vào Cà Ná chăm con gái và cháu ngoại mới sinh, có dẫn theo cháu nội là bé Nguyễn Phúc Hưng (SN 2018) đi cùng.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, vụ việc xảy ra tại xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, lúc 22 giờ 30 ngày 08/10/2023. Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, Lâm Xuân Hòa (SN 1988) lấy vợ là chị Nguyễn Thanh Hằng (SN 1990) sinh được 2 con là cháu Lâm Nguyễn Thanh N. (SN 2020) và Lâm Nguyễn Thanh Q. (mới 1 tháng tuổi).

Do cửa bên ngoài bị khóa, lực lượng chữa cháy phải dùng xà beng phá để vào giải cứu các nạn nhân. Đám cháy được dập tắt sau đó, nhưng đã làm nhiều người bị bỏng thương nặng, trong đó cháu Lâm Nguyễn Thanh Q. đã tử vong. Bà Mãi, chị Hằng bỏng nặng, cháu Hưng bỏng ở chân, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Ninh Thuận, hiện cháu đã xuất viện; do bỏng quá nặng nên bà Mãi, chị Hằng được chuyển vào BV Chợ Rẫy (TP.HCM) ngày 09/10/2023. Sau khi gây án, Hòa dùng dao tự tử, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Do mâu thuẫn trong cuộc sống, khuya 8/10, Hòa đã tạt xăng vào phòng ngủ nơi có vợ, con và mẹ vợ đang ngủ rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội bao trùm toàn bộ căn nhà. Lúc này, Hòa chạy ra ngoài, để mặc các nạn nhân là người thân kêu cứu trong vô vọng giữa biển lửa. Hàng xóm xung quanh nhanh chóng hô hoán nhau cùng dập lửa, nhận tin báo, công an xã cùng lực lượng xung kích cũng nhanh chóng có mặt để dập đám cháy.

Nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Người thân trong gia đình cho biết: “Bà Mãi sinh được 2 người con, trong đó có chị Hằng. Sau khi ly dị chồng và 2 con lập gia đình, bà Mãi sống một mình. Chị Hằng kết hôn với Hòa và theo chồng vào lập nghiệp tại xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Bà Mãi ở trong căn nhà xập xệ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn nên bà con lối xóm rất thương. Địa phương và Mạnh thường quân thường xuyên giúp đỡ, chia sẻ.

Đến sáng 10/10, sau một đêm “chiến đấu” với những vết bỏng nặng toàn thân, bà Mãi đã không qua khỏi, thi thể được đưa về quê an táng. Người con dâu cho biết, do căn nhà của mẹ chồng chị quá chật chội nên phải quàn linh cữu tại nhà mẹ ruột của bà ở gần đó; còn chị Hằng vẫn đang nằm ở phòng cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy với tình trạng bỏng hơn 95% cơ thể; trong khi theo chẩn đoán ban đầu, chị còn bị vết thương do vật nhọn tác động. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

