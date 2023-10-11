Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chứng kiến vụ việc cũng như tham gia dập lửa cứu nạn nhân, ông Nguyễn Thanh Cừ (65 tuổi, hàng xóm) cho biết, trong lúc đang ngủ thì phía ngoài nghe tiếng ầm ầm, cùng tiếng hô hoán nên đã chạy ra.

Cũng theo ông Cừ, ngôi nhà này là một trong 13 lô đất được một người xây lên rồi chia thành từng sổ đỏ bán riêng lẻ cho các cá nhân.

Lúc mở cửa đã phát hiện ngọn lửa bùng cháy mạnh kèm theo nhiều luồng khói. Vì ngọn lửa bén vào đường dây điện nên nhiều dây diện rớt xuống chắn ngang cửa nhà khiến mọi người lo sợ không dám đến gần ứng cứu. Sau đó, nhiều người dân đã cùng nhau dùng búa để phá cửa nhưng không mở được. Chỉ khi Cảnh sát PCCC có mặt dùng công cụ chuyên dụng thì mới cạy được cửa, tiếp cận vào bên trong.

Lửa bùng cháy dữ dội ở căn nhà lúc rạng sáng - Ảnh: VietNamNet

Chưa hết bàng hoàng, ông Nguyễn Ngọc Ánh (59 tuổi, trú trong kiệt 236 Trần Cao Vân) kể, nhà tôi cách nhà cháy 30m, khi tôi chạy đến thì thấy ngôi nhà lửa bao trùm, kèm khói đen bốc lên nghi ngút ở tầng ba.

"Lúc này lực lượng công an cũng đã có mặt, lửa rất lớn, kèm theo nhiều tiếng nổ. Cả xóm đến ứng cứu nhưng bất lực không thể nào tiếp cận được. Lực lượng phòng cháy phải dùng thang tiếp cận tầng ba, mặc dù lửa bùng lớn, khói đen nhiều. Khi tiếp cận được tầng ba thì các cháu đã không qua khỏi”, ông Ánh buồn rầu nói.

Qua điều tra, Công an xác định căn nhà có diện tích 50 m2 được xây dựng với quy mô ba tầng và có hai lối thoát nạn ở tầng một.

Ngôi nhà bám đầy khói đen - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 1h30 ngày 11/10, tại ngôi nhà 3 tầng nằm trong con hẻm số 236 đường Trần Cao Vân (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) xảy ra hoả hoạn.

Khi nhận được tin báo cháy, lực lượng PCCC&CNCH đã điều động năm xe chữa cháy cùng 35 cán bộ chiến sĩ đến chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn. Lúc này ngọn lửa lan nhanh, bùng cháy dữ dội ở khu vực tầng 2, kèm theo khói đen.

Thời điểm này, bên trong nhà có 2 người lớn và 3 trẻ nhỏ chưa thể thoát ra ngoài. Cảnh sát đã chia nhiều hướng tiếp cận đưa được 3 người ra ngoài gồm anh T.T.Đ (SN 1988), chị L.T.K.Ng. (SN 1987) và cháu T.L.G.K (SN 2014). Tuy nhiên, cháu T.M.G.Đ (SN 2009) và N.L.T.T (SN 2011) mắc kẹt ở tầng 3, bị ngạt khói tử vong.

Đến 3h cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt.