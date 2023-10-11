Đau lòng hiện trường bên trong của vụ cháy khiến 2 cháu bé tử vong ở Đà Nẵng

Đời sống 11/10/2023 12:58

Đến 10h ngày 11/10, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ cháy khiến 2 người tử vong tại Đà Nẵng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, dựa vào báo cáo nhanh của Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an Đà Nẵng, lúc 1h32, Trung tâm 114 nhận được tin báo cháy nhà dân tại K326/31D, đường Trần Cao Vân (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê), có người mắc kẹt trong đám cháy.

Đơn vị đã điều 5 lượt xe cùng 35 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia chữa cháy và tìm kiếm người bị nạn.

Đau lòng hiện trường bên trong của vụ cháy khiến 2 cháu bé tử vong ở Đà Nẵng - Ảnh 1
Cháy nhà 3 tầng ở Đà Nẵng khiến 2 người thiệt mạng - Ảnh: VTC News
Đau lòng hiện trường bên trong của vụ cháy khiến 2 cháu bé tử vong ở Đà Nẵng - Ảnh 2
Đây là căn nhà nằm trong dãy nhà liền kề, có hệ thống kiến trúc giống nhau, nằm sâu trong kiệt đường Trần Cao Vân - Ảnh: Báo Dân trí

Đến khoảng 2h05, lực lượng chức năng phát hiện 2 người bị nạn tại phòng ngủ ở tầng 3 của ngôi nhà (phòng này có ban công ra ngoài). Đến 2h10, đám cháy đã được khống chế. Vụ cháy khiến 2 cháu nhỏ 14 tuổi và 12 tuổi tử vong.

Ngôi nhà bị cháy nằm trong ngõ (kiệt) 236 đường Trần Cao Vân (sâu khoảng 160m) là nhà 3 tầng, có 1 cầu thang thông từ tầng 1 đến tầng 3, góc 2 mặt ngõ.

Căn nhà ở tầng 1 có 2 lối thoát nạn, 1 lối ra cửa chính trước nhà và 1 lối cửa hậu bên hông nhà, các tầng đều có ban công.

Thời điểm cháy, người dân đã sử dụng bình chữa cháy để xử lý đám cháy, tuy nhiên đám cháy lớn nên không dập tắt được. Theo người dân, thời điểm cháy, có nhiều tiếng nổ lớn. Lực lượng chức năng dùng thang để cứu hộ vì xe chữa cháy không thể vào bên trong ngõ.

Đau lòng hiện trường bên trong của vụ cháy khiến 2 cháu bé tử vong ở Đà Nẵng - Ảnh 3
Vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhiều tài sản - Ảnh: Báo Dân trí
Đau lòng hiện trường bên trong của vụ cháy khiến 2 cháu bé tử vong ở Đà Nẵng - Ảnh 4
Tại tầng 1 của căn nhà, toàn bộ các vật dụng bị lửa thiêu rụi - Ảnh: VTC News
Đau lòng hiện trường bên trong của vụ cháy khiến 2 cháu bé tử vong ở Đà Nẵng - Ảnh 5
Hiện trường phòng ngủ tầng 3 khiến 2 cháu bé mắc kẹt, tử vong còn 2 cái gối các cháu nằm cháy xém - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, lúc 1h30 ngày 11/10, người dân hốt hoảng phát hiện ngôi nhà K236/31D Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng bốc cháy dữ dội nên hô hoán dập lửa, đồng thời điện báo lực lượng chức năng ứng cứu.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa, đưa được 3 người gồm Lê Trần Tuấn Đức, Lê Thị Kim Nga, Trần Lê Gia Kim ra ngoài.Tuy nhiên, 2 cháu bé là Trần Minh Gia Đạt (2009), Nguyễn Lê Thái Thuận (2011) mắc kẹt ở tầng 3, bị ngạt khói, tử vong. Đến 11h30 ngày 11/10, cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Ám ảnh lời kể của nhân chứng trong vụ cháy khiến 2 cháu bé tử vong: 'Cả xóm đến ứng cứu nhưng bất lực không thể nào tiếp cận được'

Ám ảnh lời kể của nhân chứng trong vụ cháy khiến 2 cháu bé tử vong: 'Cả xóm đến ứng cứu nhưng bất lực không thể nào tiếp cận được'

Căn nhà 3 tầng trong kiệt Trần Cao Vân (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) bốc cháy lúc rạng sáng đã khiến 2 cháu bé tử vong thương tâm.

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