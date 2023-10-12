Phát hiện đường dây lừa mua tour du lịch VIP, vé máy bay chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Theo thông tin từ báo Dân trí, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi phạm tội đối với 3 đối tượng gồm Trần Hà Mi (27 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Ninh); T. T. N. (26 tuổi, trú tại tỉnh Lai Châu) và N. T. H. (27 tuổi, trú tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ VOV, dựa vào kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 4/2023 đến nay, các bị can trên đã thông qua ứng dụng telegram thỏa thuận với một nghi phạm có tên là “Sam” (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để cùng nhau hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức quảng cáo đại lý nhận đặt tour du lịch, vé máy bay, phòng khách sạn tại các khu du lịch nghỉ dưỡng…

Cụ thể, các đối tượng này bị khởi tố vì liên quan đến đường dây lừa đảo mua tour du lịch, đặt phòng khách sạn tại nhiều khu du lịch VIP để chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỉ đồng của nhiều khách hàng.

Theo thỏa thuận phân công nhiệm vụ, Sam sẽ cung cấp cho Mi, N. và H. các tài khoản facebook có hàng nghìn người theo dõi để đăng bài quảng cáo bán tour du lịch, vé máy bay… Sam cũng cung cấp các tài khoản ngân hàng không chính chủ cho ba bị can sử dụng để nhận tiền lừa đảo của các bị hại.

Sau khi có khách hàng liên hệ, nhóm nghi phạm sẽ sử dụng facebook, zalo để nhắn tin, thỏa thuận về số lượng phòng, số lượng vé máy bay, số tiền phải trả. Đáng chú ý, các bị can còn lợi dụng chính sách trong thời gian 24g không phải chuyển trả tiền để truy cập trang booking.com đặt phòng khách sạn và truy cập trang web của các hãng hàng không đặt vé máy bay.

Sau khi lừa được khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng không chính chủ, nhóm đối tượng sẽ chặn liên lạc bằng cách xóa kết bạn facebook, zalo với khách hàng rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà họ đã chuyển trả mua tour du lịch. Phần lớn là các khách hàng có nhu cầu mua tour du lịch, đặt phòng khách sạn tại các khu du lịch VIP, trong đó có Vinpearl.

Với thủ đoạn như trên, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỉ đồng của nhiều bị hại trên phạm cả nước. Số tiền lừa đảo được của các bị hại được thỏa thuận ăn chia theo tỉ lệ, ba bị can hưởng 75% còn đối tượng Sam hưởng 25%. Hiện tại, Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.