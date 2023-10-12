Đang bế con 3 tháng tuổi, vợ bị chồng dùng dao đâm tử vong

Đời sống 12/10/2023 06:30

Giàng A Lư (SN 1995, trú tại bản Suối Kếnh, xã Kim Bon, huyện Phù Yên, Sơn La) đã dùng dao nhọn đâm vào ngực trái của vợ khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 11/10, cơ quan Công an cho biết, do mâu thuẫn gia đình nên chị Vàng Thị Plua (là vợ của Lư) đã mang con 3 tháng tuổi về nhà ngoại tại bản Bó Kiếng, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu (Sơn La) từ cuối tháng 9/2023.  

 

Khoảng 15h30 phút ngày 11/10, đối tượng Lư đã mang theo dao nhọn dài khoảng 40cm tìm đến nhà bố mẹ đẻ của vợ. Lúc này, chị Plua đang đứng bế, cho con ngủ. 

 

Sau vài lời qua tiếng lại với mẹ vợ, đối tượng Lư đã dùng dao nhọn đâm vào ngực trái của chị Plua khiến nạn nhân gục tại chỗ; sau đó, Lư bỏ trốn khỏi hiện trường gây án. 

Đang bế con 3 tháng tuổi, vợ bị chồng dùng dao đâm tử vong - Ảnh 1
Đối tượng Giàng A Lư - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, gia đình và lực lượng Công an đã nhanh chóng đưa nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu; tuy nhiên do vết thương quá nặng, nên chị Plua đã không qua khỏi.    

Đến 17h cùng ngày, lực lượng Công an và dân bản đã truy bắt thành công đối tượng Lư cùng hung khí khi y đang lẩn trốn cách hiện trường gây án 7km.

 

Qua sự việc nêu trên, lực lượng Công an khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi sử dụng các hung khí có tính sát thương cao. Đồng thời, đề nghị cơ quan có thẩm quyền tăng cường thiết chế, quản lý chặt chẽ các loại vũ khí để tránh các hậu quả khôn lường xảy ra.

Xót xa bé gái 2 ngày tuổi bị bỏ rơi tại cổng chùa trong đêm: 'Mẹ xin lỗi con gái'

Xót xa bé gái 2 ngày tuổi bị bỏ rơi tại cổng chùa trong đêm: 'Mẹ xin lỗi con gái'

Lãnh đạo UBND xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cho biết, lực lượng chức năng đang tìm người thân cho bé gái 2 ngày tuổi bị bỏ rơi trên địa bàn.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng giết vợ tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 40 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 3 giờ 9 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít