Giàng A Lư (SN 1995, trú tại bản Suối Kếnh, xã Kim Bon, huyện Phù Yên, Sơn La) đã dùng dao nhọn đâm vào ngực trái của vợ khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 11/10, cơ quan Công an cho biết, do mâu thuẫn gia đình nên chị Vàng Thị Plua (là vợ của Lư) đã mang con 3 tháng tuổi về nhà ngoại tại bản Bó Kiếng, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu (Sơn La) từ cuối tháng 9/2023.

Khoảng 15h30 phút ngày 11/10, đối tượng Lư đã mang theo dao nhọn dài khoảng 40cm tìm đến nhà bố mẹ đẻ của vợ. Lúc này, chị Plua đang đứng bế, cho con ngủ.

Sau vài lời qua tiếng lại với mẹ vợ, đối tượng Lư đã dùng dao nhọn đâm vào ngực trái của chị Plua khiến nạn nhân gục tại chỗ; sau đó, Lư bỏ trốn khỏi hiện trường gây án.

Đối tượng Giàng A Lư - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, gia đình và lực lượng Công an đã nhanh chóng đưa nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu; tuy nhiên do vết thương quá nặng, nên chị Plua đã không qua khỏi.

Đến 17h cùng ngày, lực lượng Công an và dân bản đã truy bắt thành công đối tượng Lư cùng hung khí khi y đang lẩn trốn cách hiện trường gây án 7km.

Qua sự việc nêu trên, lực lượng Công an khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi sử dụng các hung khí có tính sát thương cao. Đồng thời, đề nghị cơ quan có thẩm quyền tăng cường thiết chế, quản lý chặt chẽ các loại vũ khí để tránh các hậu quả khôn lường xảy ra.

