Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, khuya 9/2/2025, Hoàng Thị Thương (SN 1985, ngụ xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) xảy ra mâu thuẫn với người chồng cũ tên là Hải ở ấp Tân An, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Báo Công an nhân

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, một vụ án mạng tương tự xảy ta vào sáng ngày 25/1, người dân phát hiện anh Nguyễn Xuân Tùng (51 tuổi, trú xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân), chủ quán ăn và giải khát trên địa bàn thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An, tử vong trong tình trạng trên người có nhiều vết thương.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với Công an huyện Tuy An, Công an xã An Dân và các đơn vị liên quan khác nhanh chóng vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác định nghi phạm gây ra vụ án mạng trên là Nguyễn Công Kha.

Kha là người cho anh Tùng thuê khoảng đất trước nhà để mở quán kinh doanh. Vợ Kha cũng phụ anh Tùng bán tại quán này để kiếm thêm thu nhập. Do nghi ngờ anh Tùng có mối quan hệ bất chính với vợ mình, Kha nảy sinh ý định giết anh Tùng.

Sau khi xác định anh Tùng đã ngủ, 3h sáng ngày 25/1, Kha cầm rựa đi xuống quán chém liên tiếp nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Trước cơ quan điều tra, Kha đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cũng theo lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên trong chiều ngày 4-2, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên và Công an huyện Tuy An nhận thư khen của chủ tịch UBND tỉnh cùng tiền thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong điều tra, phá nhanh vụ án giết người trên.