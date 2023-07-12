Nghệ An: Dân bất an vì voi rừng liên tục đại náo bản làng, lục lọi tìm thức ăn, phá hoại tài sản

Đời sống 12/07/2023 11:49

Tần suất voi rừng xuất hiện ngày càng nhiều khiến người dân trên địa bàn xã Nam Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An bất an. Con voi ngày càng mạnh dạn hơn, mỗi lần xuất hiện đều vào tận nhà các hộ dân.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ông Lương Văn Biết - Chủ tịch UBND xã Nam Sơn, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), cho biết, vào khoảng 22h ngày 10/7 và 0h ngày 11/7 một con voi rừng đã vào nhà 2 hộ dân là ông Lo Văn An và ông  Vi Văn Kiên ở xã Nam Sơn, lục lọi thức ăn và phá hoại hoa màu.

"Đây chính là con voi đã nhiều lần vào nhà của người dân trên địa bàn xã Nam Sơn phá rau màu, tìm kiếm thức ăn và hôm 10-11/7 phá ruộng lúa. Năm nay con voi này đã xuất hiện 4 lần rồi, may mắn không làm hại đến người dân", ông Biết nói với báo Dân Trí

Nghệ An: Dân bất an vì voi rừng liên tục đại náo bản làng, lục lọi tìm thức ăn, phá hoại tài sản - Ảnh 1
Dấu chân voi để lại trên ruộng lúa ở xã Nam Sơn - Ảnh: Báo Dân Trí

Ông Quán Vi Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp, cho biết với báo Dân Trí: "Huyện Quỳ Hợp đã nhiều có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó, đề xuất các sở, ban, ngành kiểm tra, xem xét phương án di dời voi sang Vườn Quốc gia Pù Mát. Tuy nhiên, vấn đề di chuyển là rất khó khăn và dường như không khả thi".

Nghệ An: Dân bất an vì voi rừng liên tục đại náo bản làng, lục lọi tìm thức ăn, phá hoại tài sản - Ảnh 2
Ruộng lúa của người dân tại xã Nam Sơn, huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An bị voi rừng giày xéo -  Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, theo Chủ tịch UBND xã Nam Sơn, chỉ trong năm nay con voi đã 3 lần vào khu dân cư, may mắn nó không làm hại đến người dân. Hằng năm, con voi này thường xuất hiện trong khoảng thời gian từ tháng 6 - 7.

Tần suất voi rừng xuất hiện ngày càng nhiều khiến người dân trên địa bàn xã Nam Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An bất an. Con voi ngày càng mạnh dạn hơn, mỗi lần xuất hiện đều vào tận nhà các hộ dân.

Nghệ An: Dân bất an vì voi rừng liên tục đại náo bản làng, lục lọi tìm thức ăn, phá hoại tài sản - Ảnh 3
Vào đêm 12/6, con voi rừng cũng nhiều lần xuất hiện tại nhà dân. Hình ảnh con voi rừng ở xã Nam Sơn, huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An được người dân ghi lại - Ảnh: Báo Dân Việt

Đây chính là con voi hoang dã duy nhất còn lại ở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Huyện Quỳ Hợp cũng đã có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An, trong đó, đề xuất các sở, ban, ngành kiểm tra, xem xét phương án di dời voi sang Vườn Quốc gia Pù Mát, là khu vực rộng lớn và có chức năng bảo tồn động vật hoang dã. 

 

Hoảng hốt voi rừng vào nhà dân 'nghịch ngợm' giữa đêm để tìm đồ ăn

Hoảng hốt voi rừng vào nhà dân 'nghịch ngợm' giữa đêm để tìm đồ ăn

Rạng sáng một con voi xuất hiện trên địa bàn xã Nam Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An và tung hoành khiến người dân hoảng hốt.

Xem thêm
Từ khóa:   voi rừng vào nhà dân voi Nghệ An voi rừng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 26 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 56 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 1 giờ 53 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ