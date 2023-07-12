Nghệ An: Dân bất an vì voi rừng liên tục đại náo bản làng, lục lọi tìm thức ăn, phá hoại tài sản

Tần suất voi rừng xuất hiện ngày càng nhiều khiến người dân trên địa bàn xã Nam Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An bất an. Con voi ngày càng mạnh dạn hơn, mỗi lần xuất hiện đều vào tận nhà các hộ dân.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ông Lương Văn Biết - Chủ tịch UBND xã Nam Sơn, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), cho biết, vào khoảng 22h ngày 10/7 và 0h ngày 11/7 một con voi rừng đã vào nhà 2 hộ dân là ông Lo Văn An và ông Vi Văn Kiên ở xã Nam Sơn, lục lọi thức ăn và phá hoại hoa màu. "Đây chính là con voi đã nhiều lần vào nhà của người dân trên địa bàn xã Nam Sơn phá rau màu, tìm kiếm thức ăn và hôm 10-11/7 phá ruộng lúa. Năm nay con voi này đã xuất hiện 4 lần rồi, may mắn không làm hại đến người dân", ông Biết nói với báo Dân Trí.

Dấu chân voi để lại trên ruộng lúa ở xã Nam Sơn - Ảnh: Báo Dân Trí Ông Quán Vi Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp, cho biết với báo Dân Trí: "Huyện Quỳ Hợp đã nhiều có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó, đề xuất các sở, ban, ngành kiểm tra, xem xét phương án di dời voi sang Vườn Quốc gia Pù Mát. Tuy nhiên, vấn đề di chuyển là rất khó khăn và dường như không khả thi". Ruộng lúa của người dân tại xã Nam Sơn, huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An bị voi rừng giày xéo - Ảnh: Báo Dân Việt Theo thông tin từ báo Dân Việt, theo Chủ tịch UBND xã Nam Sơn, chỉ trong năm nay con voi đã 3 lần vào khu dân cư, may mắn nó không làm hại đến người dân. Hằng năm, con voi này thường xuất hiện trong khoảng thời gian từ tháng 6 - 7.

Tần suất voi rừng xuất hiện ngày càng nhiều khiến người dân trên địa bàn xã Nam Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An bất an. Con voi ngày càng mạnh dạn hơn, mỗi lần xuất hiện đều vào tận nhà các hộ dân. Vào đêm 12/6, con voi rừng cũng nhiều lần xuất hiện tại nhà dân. Hình ảnh con voi rừng ở xã Nam Sơn, huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An được người dân ghi lại - Ảnh: Báo Dân Việt Đây chính là con voi hoang dã duy nhất còn lại ở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Huyện Quỳ Hợp cũng đã có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An, trong đó, đề xuất các sở, ban, ngành kiểm tra, xem xét phương án di dời voi sang Vườn Quốc gia Pù Mát, là khu vực rộng lớn và có chức năng bảo tồn động vật hoang dã.

Hoảng hốt voi rừng vào nhà dân 'nghịch ngợm' giữa đêm để tìm đồ ăn Rạng sáng một con voi xuất hiện trên địa bàn xã Nam Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An và tung hoành khiến người dân hoảng hốt.

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