Mẹ con cá voi khổng lồ xuất hiện ở vùng biển Bình Định

Đời sống 02/07/2023 19:53

Theo ước tính, cá voi mẹ dài khoảng 15-16m, cá voi con dài khoảng 10-12m bơi gần nhau ở khu vực biển Đề Gi - Vũng Bồi, huyện Phù Cát (Bình Định).

Theo thông tin từ VTC NEWS, người dẫn tour du lịch ở khu vực biển Đề Gi cho hay, sáng 2/7, anh nghe hàng xóm kháo nhau về sự xuất hiện của cặp cá voi. Để tận mắt chứng kiến, anh đi thuyền ra biển và may mắn bắt được khoảnh khắc cá săn mồi.

Sự xuất hiện của cặp cá voi cách bờ Vũng Bồi - Đề Gi khoảng 1.000 m đã tạo nên cảnh kỳ thú.

Theo ước tính của những người nhìn thấy và ghi lại được, cá voi lớn dài khoảng 15-16m, cá voi nhỏ dài khoảng 10-12m bơi gần nhau.

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Hình ảnh cặp cá voi từng xuất hiện gần biển Đề Gi vào tháng 8/2022 - Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Video ghi lại hình ảnh 2 mẹ con cá ngụp lặn sâu xuống rồi ngoi lên để đớp được bầy cá nhỏ. Phía trên, bầy chim biển bay lượn theo ké thức ăn. Theo người dân, đây có thể là cặp cá voi mẹ con năm ngoái đã từng xuất hiện tại vùng biển này.

Dẫn tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, vùng ven biển Đề Gi là nơi vô cùng yên tĩnh, hoang sơ và rất có tiềm năng du lịch với nhiều cảnh đẹp, dải cát dài uốn quanh như lụa. Từ trước đến nay, rất nhiều lần vùng biển này ghi nhận các đàn cá voi tụ tập.

Mới đây nhất là sự kiện hồi đầu tháng 8/2022, tại khu vực biển hòn Bồi, hòn Trâu (thuộc biển Đề Gi – Vũng Bồi) xuất hiện nhiều con cá voi đến kiếm ăn tại đây. Đặc biệt, có 2 mẹ con cá voi đến kiếm ăn và sinh sống kéo dài ở vùng biển này đến 20 ngày...

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Vùng ven biển Đề Gi từng nhiều lần ghi nhận các đàn cá voi tụ tập - Ảnh: Vietnammoi

Theo các nghiên cứu năm 2022, cá voi từng xuất hiện ở ven biển Đề Gi – Vũng Bồi thuộc loài Bryde, có tập tính nuôi con bằng sữa hết 6 tháng, cá mẹ thường chọn vùng biển êm, sạch và nguồn thức ăn phong phú để nuôi con.

Theo đánh giá của Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học, việc cá voi xuất hiện trở lại ở biển Đề Gi – Vũng Bồi là tín hiệu đáng mừng chứng minh vùng biển này yên tĩnh, đảm bảo môi trường tốt để loài cá voi Bryde sinh sống.

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