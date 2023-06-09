Biển Đông có thể hứng áp thấp nhiệt đới, khả năng lốc xoáy, miền Bắc mưa to

Đời sống 09/06/2023 14:31

Từ chiều tối 8-9/6, Bắc Bộ và Thanh Hóa hứng mưa lớn diện rộng. Nhiều nơi mưa rất to với lượng phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Mưa có thể đi kèm những hiện tượng như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, trưa 8/6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết vùng áp thấp trên khu vực bắc vịnh Bắc Bộ tiếp tục có xu hướng mạnh thêm. Lúc 7h, vị trí vùng áp thấp nằm ở 21,5-22,5 độ vĩ bắc và 108,5-109,5 độ kinh đông. Ngày và đêm nay, hình thái trên hầu như ít di chuyển và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông mạnh kèm nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, ảnh hưởng tới tàu thuyền hoạt động trên khu vực vịnh Bắc Bộ. Cùng với đó, mưa lớn kèm dông, gió giật mạnh khả năng xảy ra ở các tỉnh, thành phố ven biển phía Đông Bắc Bộ.

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Vùng áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên Vịnh Bắc Bộ - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống 

Từ chiều tối 8-9/6, Bắc Bộ và Thanh Hóa hứng mưa lớn diện rộng. Nhiều nơi mưa rất to với lượng phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Mưa có thể đi kèm những hiện tượng như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngay sau đó, khu vực bước vào đợt mưa mới kéo dài các ngày 10-13/6 với tổng lượng lên tới 80-150mm/đợt, một số nơi trên 250mm. Người dân đề phòng hiện tượng ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị; sạt lở vùng núi khi mưa lớn xảy ra dồn dập. Chiều tối và đêm nay (8/6), khu vực Trung Bộ cũng hứng mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm. Cục bộ mưa lớn trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông mạnh kèm nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, ảnh hưởng tới tàu thuyền hoạt động trên khu vực vịnh Bắc Bộ. Cùng với đó, mưa lớn kèm dông, gió giật mạnh khả năng xảy ra ở các tỉnh, thành phố ven biển phía Đông Bắc Bộ.Từ chiều tối 8-9/6, Bắc Bộ và Thanh Hóa hứng mưa lớn diện rộng. Nhiều nơi mưa rất to với lượng phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Mưa có thể đi kèm những hiện tượng như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên trong ngày và đêm 08/6, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan vàkhu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.Trong ngày và đêm 08/6, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động.

Dự báo tác động của mưa lớn, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dẫn nguồn tin từ VietNamNet, ngày 8/6, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ban hành công văn về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

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Mưa lớn khả năng gây ngập úng cục bộ ở các vùng trũng, thấp - Ảnh: VietNamNet

Theo đó, Văn phòng đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn biến của vùng áp thấp này.

Tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực vịnh Bắc Bộ, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của vùng áp thấp để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho phù hợp. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

 

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