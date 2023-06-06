Biển Đông khả năng sắp có bão, mưa to còn kéo dài

Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, biển Đông khả năng có bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong tháng 6.

Dẫn tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, thông tin về các hình thái thời tiết tháng 6/2023, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Đức Hòa cho biết, bão, áp thấp nhiệt đới có khả năng hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Trên biển, trong ngày và đêm 6/6, ở khu vực Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-3m; biển động. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp phân tích trên với gió mùa Tây Nam ở phía Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên ngày và đêm 6/6, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Biển Đông có thể chuẩn bị đón cơn bão đầu tiên trong năm - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống Đề cập đến xu thế nhiệt độ và lượng mưa trong tháng 6, Phó Trưởng phòng Nguyễn Đức Hòa cho rằng, nhiệt độ trung bình tháng tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5-1 độ C, có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong tháng 6/2023, lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-20%. Khu vực Nam Trung Bộ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn từ 5-20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Theo thông tin từ Báo Giáo dục Thủ đô, trong vài ngày tới, vùng áp thấp này có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão và có khả năng sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 15-17 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phân tích trên nên đêm 5/6 và ngày 6/6, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Biển Đông khả năng có bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong tháng 6. Ảnh minh họa: Báo Giáo dục Thủ đô Nhận định về tình hình nắng nóng, chuyên gia khí tượng cho hay, từ nay đến khoảng giữa tháng 6, nắng nóng tạm thời giảm, hoặc chỉ xuất hiện gián đoạn, cục bộ một số nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Đến cuối tháng 6 sẽ xuất hiện thêm 2-3 đợt nắng nóng diện rộng. Về tình hình mưa, hiện ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ đang vào mùa mưa nên sẽ còn xuất hiện mưa dông kéo dài trong nhiều ngày tới. Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ cũng có mưa dông, lượng mưa tăng lên từ giữa tháng đến cuối tháng 6, nhưng so với trung bình nhiều năm thì tổng lượng mưa cả tháng 6 vẫn thấp hơn. Từ nay đến cuối tháng 6, tại Bắc Bộ có khả năng xuất hiện ba đợt mưa diện rộng.

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