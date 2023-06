Biển Đông khả năng sắp có bão, mưa to còn kéo dài

Biển Đông có thể chuẩn bị đón cơn bão đầu tiên trong năm - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Đề cập đến xu thế nhiệt độ và lượng mưa trong tháng 6, Phó Trưởng phòng Nguyễn Đức Hòa cho rằng, nhiệt độ trung bình tháng tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5-1 độ C, có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong tháng 6/2023, lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-20%. Khu vực Nam Trung Bộ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn từ 5-20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Theo thông tin từ Báo Giáo dục Thủ đô, trong vài ngày tới, vùng áp thấp này có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão và có khả năng sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.