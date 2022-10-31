Bão số 7 liên tục đổi hướng, cường độ rất mạnh, diễn biến phức tạp

Dự báo lúc 04h ngày 01/11, bão sẽ đi theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 km/h, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông Đông Bắc, gió cấp 10-11, giật cấp 13. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống , trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 04 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 590km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng, chủ yếu di chuyển theo Bắc với tốc độ rất chậm, khoảng 5-10km/h. Đến 4 giờ sáng 2/11, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía Đông Bắc với cường độ cấp 10-11, giật cấp 13.

Với kịch bản này, trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Đến 4 giờ sáng 1/11, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông Đông Bắc với cường độ cấp 10-11, giật cấp 13.

Vào lúc 04h ngày 02/11, bão sẽ ở vị trí Bắc Biển Đông, mỗi giờ đi được 5-10km, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía Đông Bắc, gió cấp 10-11, giật cấp 13. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km, cường độ mạnh cấp 9, giật cấp 11. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Từ 96 đến 120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13; biển động dữ dội. Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.

Dự báo mới nhất về đường đi và vùng ảnh hưởng của bão số 7 - Ảnh: báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, do tác động của bão số 7, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 6-8m, vùng gần tâm bão 9-11m, biển động dữ dội.

Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Bão số 7 hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ở khu vực biển Tây Bắc Thái Bình Dương, mạnh lên thành bão vào 27/10, sau đó di chuyển vào biển Đông trong sáng sớm nay. Đây tiếp tục là một cơn bão có diễn biến phức tạp, khó lường trên biển Đông năm nay.

Dự báo xa hơn cho thấy, từ nay đến tháng 4/2023, trên khu vực biển Đông có thể xuất hiện khoảng từ 3-5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó 2-3 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.