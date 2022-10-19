Bão số 6 sẽ đổ bộ đất liền từ Thanh Hóa - Quảng Bình trong 48 giờ tới

Hồi 4h ngày 19/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h.

Theo thông tin từ VTV, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24 đến 48 giờ tới, bão số 6 có xu thế giảm cường độ. Đến 4h ngày 20/10, cơn bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, với tốc độ 10-15 km/h; ở vị trí cách Quảng Bình - Thừa Thiên Huế khoảng 120km về phía Đông; mạnh cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông; khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, tại cuộc họp giao ban ứng phó với bão số 6 do Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức sáng 18/10, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm 17/10, bão số 6 đã đạt cường độ mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15. Trong khoảng 6-12 giờ tới bão sẽ duy trì cường độ.

Đến 4h ngày 21/10, cơn bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ 10-15 km/h; ở vị trên đất liền Thanh Hóa - Quảng Bình. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông; khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

"Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều nay, nhiều khả năng bão sẽ giảm dần cường độ khi di chuyển về vùng biển Trung Bộ. Khác với cơn bão trước đây, khi vượt qua khu vực phía bắc đảo Luzon (Philippines), do đi qua vùng biển thoáng, không bị ảnh hưởng của ma sát địa hình nên bão số 6 không bị mất năng lượng nên cường độ gần như giữ nguyên khi vào Biển Đông.

Hiện nay không khí lạnh đang hoạt động mạnh và liên tục được tăng cường nên sự tương tác của không khí lạnh với hoàn lưu bão trên biển sẽ quyết định đến quỹ đạo và cường độ của bão số 6.

Phần lớn các cơn bão quá khứ khi đi vào Biển Đông mà gặp không khí lạnh khô đã tồn tại phía trước thì cường độ bão sẽ suy yếu, tuy nhiên không loại trừ trường hợp không khí lạnh không đủ mạnh thì bão sẽ suy yếu không nhiều và cường độ ảnh hưởng tới đất liền vẫn còn mạnh" - ông Khiêm nói.



Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Theo ông Khiêm, trước mắt cần đặc biệt lưu ý ảnh hưởng của gió mạnh trên biển trong 24 - 48 giờ tới ở khu vực Bắc Biển Đông, nhất là khu vực biển vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-12, giật cấp 14, sóng biển cao 6-8m, vùng gần tâm bão 8-10m.

Vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh; gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9.

Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh. Ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) và đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) cần lưu ý gió mạnh.

Đối với đất liền, ông Khiêm cho biết do tương tác với không khí lạnh nên phạm vi và mức độ ảnh hưởng của bão số 6 đến đất liền có thể xảy ra theo hai kịch bản.

"Kịch bản thứ nhất (khoảng 60-70%), bão sẽ suy yếu trước khi đi vào vùng biển phía nam vịnh Bắc Bộ và yếu thành áp thấp nhiệt đới hoặc vùng áp thấp khi đi vào đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Kịch bản thứ hai (khoảng 30-40%), khi bão di chuyển tới khu vực phía nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc), tương tác mạnh với không khí lạnh rất mạnh, cường độ yếu đi nhanh và tan trước khi vào đất liền, trên đất liền mưa gió không đáng kể" - ông Khiêm thông tin thêm.