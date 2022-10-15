Thót tim khoảnh khắc em bé bị dòng nước xiết cuốn trôi ở Đà Nẵng sau ảnh hưởng của bão số 5

Nhiều tuyến phố tại Đà Nẵng bị ngập sâu do ảnh hưởng của bão số 5 (Sơn Ca), xe máy, người đi đường bị nước cuốn trôi, lực lượng cứu hộ cật lực giải cứu người dân.

Theo thông tin từ báo Lao động, đến 22h ngày 14/10, mưa đã ngớt tại Đà Nẵng, tuy nhiên nhiều khu vực trũng thấp, đô thị vẫn còn ngập sâu trong nước. Nhiều tuyến phố nước chảy xiết, làm trôi cả xe và người đi lại, phải cứu hộ. Đáng nói là nhiều đường phố Đà Nẵng không chỉ bị ngập lụt mà nước còn chảy xiết như sông. Nhiều xe máy, người đi đường bị nước cuốn trôi. Lực lượng chức năng, người đi đường phải tham gia cứu hộ.

Trong 6 giờ liên tiếp, từ 15h00 đến 22h00 ngày 14/10, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa đo ở một số nơi như Cẩm Lệ, Suối Đá,, Hồ Thạc Gián, Hòa Bắc... có cường độ từ 100- 150mm; có nơi mưa lớn trên 200mm. Nhiều đường phố Đà Nẵng thành sông trong đêm 14/10 - Ảnh: báo Lao động Cơ quan Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã phát đi cảnh báo, trong 6 giờ tới, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa cao, phổ biến 80-150mm, có nơi trên 200mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các sườn dốc, ven sông, suối ở các xã thuộc huyện Hòa Vang. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng cục bộ vẫn còn tiếp diễn. Cơ quan Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và chính quyền đã thông báo cho học sinh, sinh viên nghỉ học ngày 15/10; công khai nhiều số điện thoại để dân khi cần gọi hỗ trợ. Ngập từ ngoài phố vào trong nhà - Ảnh: báo Lao động The thông tin từ Infonet/Vietnamnet, trên mạng xã hội chia sẻ nhiều hình ảnh, clip miêu tả cảnh ngập lụt, chia sẻ những địa chỉ ngập sâu để ứng cứu,… khiến cộng động mạng không khỏi xót xa và cầu mong bình an đến bà con Đà Nẵng nói riêng và người dân miền Trung nói chung. Trong đó, đáng chú ý là đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc “thót tim” của một em nhỏ khi bị dòng nước cuốn trôi khiến dân tình phải bàng hoàng trước mức độ nguy hiểm của mưa lũ lần này tại Đà Nẵng. Theo đó, trên đoạn đường có nước chảy xiết, một em nhỏ đã bị nước cuốn ra đường. Một người đàn ông đã chạy theo để giữ lại em nhỏ nhưng không kịp với tốc độ nước chảy. Rất may, đến đoạn đường phía trước, một “người hùng” khác đã kịp thời giữ lại đươc em nhỏ và giải cứu em khỏi dòng nước lũ. Tại một số tuyến đường khác, lực lượng chức năng, người đi đường đồng lòng tham gia cứu hộ, không những dùng thuyền, xuồng để di chuyển mà còn phải sử dụng dây để đưa bà con về nơi an toàn.

Nghệ An đã ghi nhận 8 người chết và mất tích liên quan mưa bão Tính đến trưa nay (ngày 30/9) trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có đến 8 người chết và mất tích do ảnh hưởng của cơn bão số 4 (Noru).

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