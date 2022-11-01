Cảnh báo bão số 7 đạt cường độ cực đại gây biển động dữ dội, sóng cao từ 9 - 11 mét

Bão số 7 Nalgae đang đạt cường độ mạnh nhất trên Biển Đông, gây biển động dữ dội và sóng to, gió lớn.
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Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong ngày 31.10, bão số 7 đã mạnh lên cấp 11 và dự báo sẽ còn tiếp tục mạnh lên trong hôm nay (1.11) khiến biển động dữ dội với những cột sóng cao 9 - 11 m.
Lúc 19 giờ ngày 31/10, tâm bão số 7 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570 km về phía đông đông bắc. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 11, tức là từ 103 -117 km/giờ, giật cấp 13.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 7 tiếp tục mạnh lên và di chuyển theo hướng bắc tây bắc, tốc độ 10 km/giờ. Đến 19 giờ hôm nay (1/11), tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560 km về phía đông bắc. Vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 14.
Trung tâm này cảnh báo, do ảnh hưởng của bão số 7, bắt đầu từ đêm 1/11 và ngày 2/11, khu vực bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 7 - 8, sóng biển cao 6 - 8 m.
Theo thông tin từ tạp chí Nông thôn Việt, đến 7 giờ sáng 3/11, áp thấp nhiệt đới ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470km về phía Bắc. Cường độ giảm xuống còn cấp 6 - 7, giật cấp 9.
Dự báo, trong 48 đến 72 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông. Như vậy, bão số 7 Nalgae ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.
Hiện nay, do ảnh hưởng của bão số 7 đang đạt cường độ cực đại, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 14; biển động dữ dội. Vùng biển phía Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh.
Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 6 - 8m, vùng gần tâm bão 9 - 11m.