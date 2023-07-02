Tối nay (2/7) sẽ xuất hiện siêu trăng khổng lồ lần đầu tiên trong năm 2023

Trăng rằm tháng 7 đánh dấu sự quay trở lại của siêu trăng, là sự kiện thiên văn thú vị sắp diễn ra dành cho những người quan sát. Siêu trăng là kết quả của việc Mặt Trăng tiến đến gần Trái Đất hơn vào thời điểm trăng tròn, khiến sự khác biệt về kích thước của nó khi quan sát trên bầu trời là vô cùng rõ rệt.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, tối nay (2/7), người yêu thiên văn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng siêu trăng đầu tiên trong năm nay với hình ảnh Mặt Trăng lung linh kỳ thú.

Siêu trăng đêm nay là siêu trăng đầu tiên trong tổng số 3 siêu trăng năm 2023. Lần siêu trăng thứ hai sẽ xảy ra vào tối ngày 2/8. Lần thứ 3 sẽ xảy ra vào ngày 31/8, đây cũng là lần siêu trăng lớn nhất của năm nay.

Theo Hội Thiên văn Hà Nội, trăng tròn tháng 7 được các bộ tộc Mỹ bản địa gọi là Trăng Hươu bởi thời gian này, những cặp sừng của các chú hươu sẽ bắt đầu mọc. Mùa trăng này cũng được biết đến với tên Trăng Sấm Sét hoặc Trăng Rơm.

Dẫn tin từ báo Lao Động, đây sẽ là một sự kiện thú vị dành cho những người quan sát bầu trời. Siêu trăng xuất hiện lớn hơn và sáng hơn trên bầu trời đêm, nhưng trăng hươu đực năm 2023 sẽ còn li kì hơn nữa khi nó mở đầu cho mùa 4 siêu trăng liên tiếp.

Siêu trăng ngày 13.7.2022 ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc - Ảnh: Báo Lao Động

Siêu trăng có thể làm cho mặt trăng sáng hơn 30% và lớn hơn 14% khi nhìn từ Trái đất, nhưng những khác biệt này thường không đáng chú ý bằng mắt thường trừ khi người ta chú ý nhiều đến mặt trăng hàng đêm.

Siêu trăng là kết quả của việc mặt trăng ở gần Trái đất hơn vào thời điểm trăng tròn. Chuyên gia về nhật thực và nhà vật lí thiên văn đã nghỉ hưu của NASA Fred Espanak nói với Space.com rằng, với trăng hươu đực tháng 7, mặt trăng sẽ chỉ cách Trái đất 361.934 km so với khoảng cách trung bình của nó là khoảng 382.900 km.

Siêu trăng xảy ra do quỹ đạo của mặt trăng quanh Trái đất không phải là một đường tròn hoàn hảo; do ảnh hưởng của lực hấp dẫn của Trái đất, quỹ đạo của mặt trăng có hình elip, trông giống như một hình tròn hoặc hình bầu dục kéo dài.

Điều này có nghĩa là có những thời điểm trong quỹ đạo 27 ngày của mặt trăng, nó ở gần Trái đất hơn và những thời điểm khác thì ở xa hơn.

Siêu trăng xảy ra khi mặt trăng vừa ở giai đoạn trăng tròn trong chu kỳ 29,5 ngày của mặt trăng, vừa ở điểm cận điểm, điểm gần Trái đất nhất trên quỹ đạo của nó.

Siêu trăng là hiện tượng thiên văn kỳ thú được nhiều người yêu thích quan sát - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Sau tháng 7, siêu trăng tiếp theo sẽ mọc vào ngày 1 tháng 8 dưới dạng trăng cá tầm. Espanak cho biết, trong lần siêu trăng này, khoảng cách giữa Trái đất và vệ tinh tự nhiên của nó sẽ là 357.530 km.

Tháng 8 sẽ chứng kiến một siêu trăng thứ hai dưới dạng trăng xanh vào ngày 30/8. Đây sẽ là một sự kiện đặc biệt đối với những người quan sát mặt trăng vì họ sẽ nhìn thấy mặt trăng ở vị trí gần nhất trong giai đoạn "siêu trăng mùa hè" này, ở khoảng cách chỉ 357.344 km.

Ngay sau khi mùa hè năm 2023 kết thúc vào ngày 23/9, lễ hội siêu trăng cũng sẽ kết thúc vào ngày 29/9 với sự xuất hiện của trăng ngô khi mặt trăng cách Trái đất 361.552 km.

Đây cũng sẽ là siêu trăng cuối cùng của năm 2023. Siêu trăng tiếp theo dự kiến rơi vào ngày 17/9/2024, theo In the Sky.

Năm 2024 sẽ chỉ có hai siêu trăng, với siêu trăng tiếp theo sau tháng 9 là vào ngày 17/10/2024.