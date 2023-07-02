Thông tin MỚI vụ thiếu nữ 16 tuổi bị chủ spa đánh, cắt tóc rồi phát trực tiếp lên mạng, nghi do ghen tuông

Đời sống 02/07/2023 15:16

Sau khi bị bà chủ là một 'hotgirl' đánh ghen và phát tán lên mạng xã hội, thiếu nữ 16 tuổi đã bỏ đi nơi khác.

Theo thông tin từ báo Tiền phong, ngày 2/7, đại diện Công an TP. Thuận An (Bình Dương) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ cô gái nghi bị đánh ghen hai lần. Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân đã di chuyển nơi ở, đi đâu chưa rõ, ảnh hưởng đến quá trình xác minh, giải quyết.

Theo cơ quan công an, hiện tại công an chưa thể mời nạn nhân đến làm việc nên chưa có căn cứ để ra các quyết định xử lý tiếp theo. Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương cho biết, đã liên hệ qua điện thoại với nữ nạn nhân để đề nghị hỗ trợ pháp lý. Tuy nhiên, nạn nhân cho biết bản thân muốn được yên tĩnh và không muốn gặp ai.

Thông tin MỚI vụ thiếu nữ 16 tuổi bị chủ spa đánh, cắt tóc rồi phát trực tiếp lên mạng, nghi do ghen tuông - Ảnh 1
Cô gái nghi bị đánh ghen hai lần tại hai nơi khác nhau - Ảnh: Báo Tiền phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 30/6, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ vụ nghi án thiếu nữ 16 tuổi bị 1 cô gái đánh đập dã man rồi quay clip đăng tải lên mạng xã hội. Theo thông tin, chị P.T.K.N. (SN 2007, quê Đồng Tháp) quen biết với anh L.V.Đ. (SN 1993; ngụ TP. Thuận An) là chồng của Đào Thị Huệ (SN 1997, quê Phú Thọ), chủ thẩm mỹ viện B. BEAUTY & ACADEMY ở phường An Phú, TP. Thuận An.

Thông tin MỚI vụ thiếu nữ 16 tuổi bị chủ spa đánh, cắt tóc rồi phát trực tiếp lên mạng, nghi do ghen tuông - Ảnh 2
Hình ảnh Huệ dùng kéo cắt tóc của thiếu nữ do ghen tuông - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đây, N. từng là nhân viên của quán karaoke và quán ăn do anh Đ. làm chủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Do nghi ngờ chồng mình có quan hệ với N., tối 24/6, Huệ sử dụng mạng xã hội "SarDy Huệ (Bà hoàng thẩm mỹ)" nhắn tin cho N., rủ đến quán ăn Lộc Phát 68, phường Bình Hòa do Đ. làm chủ, để nhậu.

N. đồng ý và rủ thêm 1 người bạn tên V. đi cùng. Vừa đến nơi thì N. đã bị Huệ dùng tay đánh nhiều cái vào đầu, sau đó Huệ tiếp tục dùng guốc đánh mạnh vào đầu N. gây chảy máu. Tất cả sự việc, Huệ nhờ người quay lại clip và đăng tải lên mạng xã hội, để làm nhục N. Sau khi bị đánh, N. đến bệnh viện điều trị vết thương ở đỉnh đầu, vùng mắt và trán.

Thông tin MỚI vụ thiếu nữ 16 tuổi bị chủ spa đánh, cắt tóc rồi phát trực tiếp lên mạng, nghi do ghen tuông - Ảnh 3
Vết thương trên đầu của N. - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Đến 21h ngày 25/6, Huệ tục nhắn tin yêu cầu N. qua chỗ làm của Huệ để nói chuyện. Do sợ Huệ nên N. cùng người bạn tên V. đến Spa của Huệ để nói chuyện. Tại đây, Huệ yêu cầu N. ngồi xuống ghế salon phòng khách, rồi đánh đập, cắt tóc em N. và cho người quay video lại. Sau đó, Huệ tiếp tục đăng các đoạn video này lên tài khoản "Huệ SarDy", cùng với những lời lẽ nhục mạ N. Bị đánh liên tiếp, N. đã đến cơ quan công an trình báo.

Công an phường An Phú, TP.Thuận An tiến hành xác minh thì Huệ đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến chiều 27/6, Huệ đến Công an phường An Phú để trình diện. Tuy nhiên, do Huệ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên cơ quan công an tạm thời cho gia đình bảo lãnh Huệ về nhà trong thời gian cơ quan điều tra xác minh làm rõ vụ việc.

Ám ảnh lời kể của thiếu nữ 16 tuổi bị chủ spa đánh rồi cắt tóc như nô lệ: 'Em van xin nhưng họ không tha'

Ám ảnh lời kể của thiếu nữ 16 tuổi bị chủ spa đánh rồi cắt tóc như nô lệ: 'Em van xin nhưng họ không tha'

Thiếu nữ 16 tuổi P.T.K.N. (quê Đồng Tháp), nạn nhân bị chủ spa (cơ sở làm đẹp) ở phường An Phú (TP Thuận An, Bình Dương) đánh đập, cắt tóc đã chia sẻ xoay quanh vụ việc trên.

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