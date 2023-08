Theo cơ quan công an, hiện tại công an chưa thể mời nạn nhân đến làm việc nên chưa có căn cứ để ra các quyết định xử lý tiếp theo. Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương cho biết, đã liên hệ qua điện thoại với nữ nạn nhân để đề nghị hỗ trợ pháp lý. Tuy nhiên, nạn nhân cho biết bản thân muốn được yên tĩnh và không muốn gặp ai.

Theo thông tin từ báo Tiền phong, ngày 2/7, đại diện Công an TP. Thuận An (Bình Dương) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ cô gái nghi bị đánh ghen hai lần. Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân đã di chuyển nơi ở, đi đâu chưa rõ, ảnh hưởng đến quá trình xác minh, giải quyết.

Cô gái nghi bị đánh ghen hai lần tại hai nơi khác nhau - Ảnh: Báo Tiền phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 30/6, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ vụ nghi án thiếu nữ 16 tuổi bị 1 cô gái đánh đập dã man rồi quay clip đăng tải lên mạng xã hội. Theo thông tin, chị P.T.K.N. (SN 2007, quê Đồng Tháp) quen biết với anh L.V.Đ. (SN 1993; ngụ TP. Thuận An) là chồng của Đào Thị Huệ (SN 1997, quê Phú Thọ), chủ thẩm mỹ viện B. BEAUTY & ACADEMY ở phường An Phú, TP. Thuận An.

Hình ảnh Huệ dùng kéo cắt tóc của thiếu nữ do ghen tuông - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đây, N. từng là nhân viên của quán karaoke và quán ăn do anh Đ. làm chủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Do nghi ngờ chồng mình có quan hệ với N., tối 24/6, Huệ sử dụng mạng xã hội "SarDy Huệ (Bà hoàng thẩm mỹ)" nhắn tin cho N., rủ đến quán ăn Lộc Phát 68, phường Bình Hòa do Đ. làm chủ, để nhậu.