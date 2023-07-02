Vẽ phác hoạ nữ sinh cùng phòng thi lên giấy nháp, nam sinh gây sốt cộng đồng mạng

Phi Long bất ngờ khi tờ nháp phác hoạ hình cô gái được cộng đồng mạng quan tâm và chia sẻ với nhiều bình luận tích cực, khen đẹp. Bức tranh được Long thực hiện vẽ trong giờ làm bài thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán hôm 28/6.

Theo tông tin từ VTC News, sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 , mạng xã hội lan truyền hình ảnh tờ giấy nháp môn Toán của thí sinh vẽ hình cô gái. Theo thông tin trong tờ giấy nháp, thí sinh này là Bùi Phi Long, học sinh trường THPT Đống Đa (Hà Nội).

Nhân vật Long vẽ trên giấy nháp lấy cảm hứng một phần từ bạn nữ trong phòng thi còn lại là trí tưởng tượng, không phải cô giám thị mạng xã hội lan truyền.

Long đăng ký khối H00 (Ngữ văn, Vẽ hình hoạ, Vẽ màu). Em chỉ làm được khoảng 30/50 câu hỏi, các câu cuối quá khó nên Long quyết định không làm bài nữa và tập trung kiểm tra lại kết quả các câu làm xong và cho biết dành 20 phút cuối giờ để vẽ bức chân dung trên giấy nháp.

Long đam mê hội hoạ từ năm 4 tuổi. Đến nay, cậu sở hữu bộ sưu tập khoảng 500 bức tranh với đủ thể loại từ phong cảnh đến chân dung, ký họa…

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Long vẽ bức tranh lên giấp nháp môn toán - Ảnh: Tri thức & Cuộc sống

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, tuần tới, Long tham gia kỳ thi năng khiếu của trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp (Hà Nội). Nam sinh mong muốn đỗ vào ngành Thiết kế nội thất hoặc ngành Hội họa hoành tráng (trang trí ngoại thất, vẽ tranh tường…) của trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp.

Theo tri thức & Cuộc sống, không chỉ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với bức vẽ chân dung trên tờ giấy nháp trong lúc thi môn toán, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, Bùi Phi Long còn là một người rất yêu hội họa với gia tài hơn 500 bức tranh.

Với năng khiếu của mình, Long quyết định tham gia kỳ thi năng khiếu của trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp (Hà Nội) - Ảnh: Tri thức & Cuộc sống

Ngay từ đầu đã xác định thi khối H00 (xét điểm môn văn và năng khiếu vẽ) nên Long không quá đặt nặng việc đạt điểm cao môn Toán. Nam sinh tự tin làm được 30/50 và khi thời gian làm bài còn 20 phút, trong mơ hồ nam sinh này đã vẽ đại ra một đôi mắt lim dim, rồi thêm chiếc môi, mũi rồi cứ thế bức vẽ được hoàn thành.

Một bức tranh khách của Long - Ảnh: Tri thức & Cuộc sống

Trong số đó, Long cho biết tâm đắc nhất tác phẩm cực quang trên đỉnh núi tuyết và hoàng hôn trên biển. Mỗi bức tranh chàng trai đều mất hơn 8 tiếng để thực hiện.

Bức tranh mà Long tâm đắc nhất - Ảnh: Tri thức & Cuộc sống

Nam sinh cho biết thần tượng là danh họa Vincent Van Gogh và thường xuyên vẽ lại những bức tranh của ông.

Cùng chiêm ngưỡng thêm các bức tranh khác được vẽ bởi bàn tay của nam sinh Bùi Phi Long.

Thần tượng của Long là danh họa Vincent Van Gogh - Ảnh: Tri thức & Cuộc sống

Bùi Phi Long còn là một người rất yêu hội họa với gia tài hơn 500 bức tranh - Ảnh: Tri thức & Cuộc sống

Những bức vẽ của Long nhận được nhiều lời khen - Ảnh: Tri thức & Cuộc sống