Trong quá trình đánh bắt hải sản trên vùng biển Diêm Điền, ngư dân huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) phát hiện vật thể có kích thước lớn nổi trên mặt biển nghi ngờ xác cá voi chết.

Theo thông tin từ Báo Lao Động, từ sáng nay 9/5, một số ngư dân huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) trong quá trình đánh bắt thủy hải sản trên vùng biển Diêm Điền đã nhìn thấy một vật thể có kích thước khá lớn nổi lên trên mặt biển nghi là xác cá voi chết từ đại dương trôi về.

Địa điểm ban đầu ngư dân phát hiện vật thể nói trên ở khu vực phao số 1, 2 trên vùng biển Diêm Điền. Đây cũng là điểm đầu tính từ phao số 0 - nơi tiếp giáp giữa cửa biển Thái Bình với vùng biển Hải Phòng.

Ngư dân huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) phát hiện vật thể có kích thước lớn nổi trên mặt biển nghi ngờ xác cá voi chết - Ảnh: Báo Lao Động

Chiều cùng ngày, đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Diêm Điền (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình) cho biết đã nắm được thông tin vụ việc.

Đến thời điểm hiện tại, vật thể nghi ngờ là xác cá voi nói trên đã trôi dạt đến vị trí giữa phao số 6 và phao số 7 trên vùng biển Diêm Điền (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Dẫn tin từ Báo Dân Trí, hiện nay, do thời tiết khá xấu, sóng to, gió lớn, nước biển dâng cao nên dự kiến sáng ngày mai 10/5, lực lượng chức năng sẽ tiếp cận vật thể để có phương án xử lý cụ thể.

Được biết, sáng ngày mai 10/5, lực lượng chức năng sẽ tiếp cận vật thể để có phương án xử lý cụ thể - Ảnh: Báo Dân Trí

Trước đó, vào sáng 30/4, nhiều người dân vùng biển xã Hải Triều, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, cũng phát hiện xác cá voi trôi dạt vào bờ. Xác cá voi dài hơn 8m, nặng khoảng 5 tấn, đang phân hủy mạnh, phần đầu cá voi đã bị mất.

Cá voi sau đó đã được chôn cất theo phong tục địa phương.

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