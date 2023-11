Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 9/11, Công an Lai Châu cho biết Công an huyện Phong Thổ vừa phối hợp với Công an huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) truy bắt Lò Văn Tý (SN 1996, ở xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, Lai Châu), bị truy nã về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an xác định, vào ngày 19/2, Lò Văn Tý bị Công an huyện Phong Thổ bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 28/2, cơ quan Công an khởi tố vụ án và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lò Văn Tý về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".