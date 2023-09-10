Nam sinh tên Sơn (22 tuổi, quê Bình Định) là sinh viên năm cuối của Khoa Cơ khí Công nghệ thuộc Trường đại học Nông Lâm TP.HCM được phát hiện tử vong ở ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM.

Theo Thanh Niên đưa tin, ngày 10.9, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ nam sinh được phát hiện đã tử vong bên trong tòa nhà ký túc xá khu B, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Trường Sơn (22 tuổi, quê Bình Định), là sinh viên năm thứ 5 (năm cuối) của Khoa Cơ khí Công nghệ thuộc Trường đại học Nông Lâm TP.HCM.

Hiện trường vụ việc nằm ở một phòng tại tầng 6 của tòa nhà D, ký túc xá khu B, Đại học Quốc gia TP.HCM (TP.Dĩ An, Bình Dương).

Ký túc xá khu B, Đại học Quốc gia TP.HCM (TP.Dĩ An, Bình Dương). Ảnh: Báo Thanh Niên.

Được biết trước đó chiều ngày 9.9, khi thấy Sơn nằm bất động trên giường ngủ rất lâu, có nhiều dấu hiệu bất thường nên các bạn cùng phòng đã đến gọi anh này dậy nhưng bất thành. Bộ phận y tế có mặt xác định anh Sơn đã tử vong nên báo cho lực lượng chức năng.

Ngay sau đó, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Ghi nhận bước đầu, hiện trường không có sự xáo trộn, anh Sơn tử vong trên giường ngủ.

Trong tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã liên hệ được với người thân nạn nhân. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được làm rõ.

Trước đó, ngày 19.7, cũng tại tòa nhà D nói trên đã xảy ra vụ một nam sinh viên tử vong trên mái hiên, thi thể không nguyên vẹn. Theo báo Đời Sống và Pháp Luật có đưa tin, nạn nhân được xác định là P.V.N.T (20 tuổi, quê Khánh Hòa), sinh viên một trường đại học trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vào sáng 19/7, người dân tá hỏa khi thấy anh T nằm bất động trên mái hiên ở tầng 1 phía sau tòa D, ký túc xá khu B (phường Đông Hòa, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Tại hiện trường, nạn nhân mặc áo thun đen, quần dài màu xám xanh nằm trên vũng máu. Qua kiểm tra ban đầu xác định nạn nhân rơi từ tầng 8 xuống. Nguyên nhân đang được làm rõ.

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