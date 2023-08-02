Nam sinh lớp 12 dập nát bàn tay, có nguy cơ bị hỏng mắt sau tiếng nổ lớn

Một nam sinh 17 tuổi bị nát bàn tay, 2 mắt bị thương nghiêm trọng do bình gas mini phát nổ tại xã Phúc Đồng (Hương Khê, Hà Tĩnh).

Dẫn theo thông tin từ Báo Người Lao Động, sáng 2-8, ông Võ Văn Lễ, Chủ tịch UBND xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, cho hay vào chiều tối qua (1-8) trên địa bàn xã này xảy ra một vụ nổ lớn khiến một nam sinh lớp 12 bị dập nát bàn tay trái và bị thương nghiêm trọng ở mắt.

Thông tin ban đầu cho hay, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 1-8, người dân xóm 3, xã Phúc Đồng nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà em V.T.T, hiện đang học lớp 12 tại một Trường THPT đóng trên địa bàn huyện này. Ngay lập tức, nhiều người dân chạy vào thì phát hiện em T. bị thương nặng ở tay và 2 mắt.

Nam sinh T. được người nhà đưa đi cấp cứu sau vụ nổ lớn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường. Qua kiểm tra, khu vực bếp của gia đình nạn nhân có nhiều đồ đạc bị xáo trộn, bình gas mini hư hỏng.

"Bước đầu nhận định, trong quá trình bật bếp nấu ăn cho hai em nhỏ, bình gas phát nổ khiến em T. bị thương nặng", lãnh đạo UBND xã Phúc Đồng nói.

Em T. nhập viện cấp cứu trong tình trạng tổn thương nặng - Ảnh: Báo VietNamNet

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Phúc Đồng, gia cảnh em T. vô cùng khó khăn, mẹ mắc bệnh trầm cảm.

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