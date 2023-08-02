Tại thời điểm diễn ra vụ án, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, bé Lê Thị Nhật Linh đã mất tích ngày 24/3/2017 khi đang trên đường đến trường tiểu học Mutsumi ở thành phố Matsudo.

Vụ án bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, người Việt bị sát hại ở tỉnh Chiba (Nhật) vào tháng 3/2017 đã gây rúng động dư luận. Đến nay sau hơn 6 năm, nỗi đau vẫn chưa thể nguôi ngoai với người ở lại.

Nghi phạm Kamimasa Shibuya (40 tuổi) bị cảnh sát Nhật Bản bắt giam sau khi tìm thấy mẫu ADN và tóc của Nhật Linh trong xe hơi của Shibuya. Nghi phạm này là chủ tịch hội học sinh tại ngôi trường bé Linh đang theo học.

Thi thể của bé được tìm thấy 2 ngày sau, tại một mương nước ở thành phố Abiko thuộc tỉnh Chiba. Bé Nhật Linh được cho là bị bóp cổ chết do khám nghiệm pháp y phát hiện nhiều dấu vết trên cổ cô bé.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 6/7/2018, chánh án Tòa án tỉnh Chiba (Nhật Bản) đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Shibuya vì tội sát hại bé Nhật Linh. Cơ sở cho phán quyết này là DNA của bị cáo được tìm thấy trên xác của nạn nhân và vết máu tìm thấy trên xe ô tô của kẻ thủ ác có chứa DNA của nạn nhân.

Mặc dù tôn trọng pháp luật Nhật Bản nhưng anh Lê Anh Hào, cha đẻ bé Nhật Linh, đã không đồng ý với phán quyết này và đã kháng cáo lên Tòa án Cấp cao Tokyo, trong đó có đề nghị tuyên án tử hình với kẻ thủ ác.

Ngày 23/3, Tòa án Cấp cao Tokyo đã bác đơn kháng cáo, đồng thời quyết định giữ nguyên bản án chung thân đối với kẻ sát nhân này.

Trả lời PV báo Dân Trí vào cuối tháng 10/2022, mẹ bé Nhật Linh đau đớn khi nhớ lại những tháng ngày như "địa ngục" khi mất con. "Không bao giờ chúng tôi quên được ngày đó. Toà dân sự đã xử hung thủ phải bồi thường cho gia đình 70 triệu yên, tương đương hơn 10 tỷ đồng nhưng hắn không có đồng tiền nào bồi thường. Hắn chỉ có một toà nhà mà toà nhà đó lại đem cắm ngân hàng vay nợ 40 triệu yên. Bây giờ chúng tôi muốn phát mãi bán toà nhà đó thì phải nộp tiền bảo lãnh tương đương số nợ. Chúng tôi đã cầm cố hết tài sản, nhà cửa ở Việt Nam để chuẩn bị gần đủ số tiền đưa ngân hàng và tiền tham gia đấu giá.

Hiện hung thủ vẫn đang cho thuê tòa nhà, dùng tiền đó để trả góp cho ngân hàng và dư ra một khoản. Nếu không phát mãi, hung thủ vẫn còn tiền và khi ra tù vẫn còn nhà để về sống ngang nhiên. Hung thủ phải trả giá cho tội ác của hắn", mẹ nạn nhân tâm sự trong phẫn uất khi nghĩ về đứa con gái tội nghiệp.

Kẻ thủ ác Yasumasa Shibuya - Ảnh: Tuổi Trẻ

Mới đây nhất, theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, Kkhông dưới 1 lần trong suốt 6 năm qua, bố mẹ của Nhật Linh nghĩ đến việc dắt díu cả gia đình về Việt Nam. Rồi họ lại quyết định ở lại, gắn bó với xứ sở hoa anh đào, nơi họ đã sống hơn chục năm qua, vì oan khuất của Linh, vì hành trình đi tìm công lý cho con thôi thúc, vì bọn trẻ gọi nơi đây là nhà, là nơi có ngôi nhà mà họ chắt chiu, nỗ lực rất nhiều mới có được.

Bố mẹ Nhật Linh vừa mở một nhà hàng Việt Nam ở Nhật Bản. Cả gia đình cũng rời bỏ thành phố Chiba để đến sống tại phố núi Nihonmatsu, Fukushima, vùng đất du lịch của Nhật.

Fukushima cũng có ý nghĩa riêng với bố mẹ bé Nhật Linh, khi họ chọn địa điểm để bắt đầu hành trình mới. Nơi đây từng hứng chịu nhiều đau thương khi xảy ra thảm họa hạt nhân, nhưng hiện tại, vùng đất này đã được “chữa lành”, phục hồi từ thiên nhiên đến kinh tế.

Cửa hàng đồ ăn của bố mẹ bé Nhật Linh - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Bé Tú, em trai của Nhật Linh đã có thêm 2 em nhỏ nữa. Khi theo bố mẹ rời tỉnh Chiba lên núi ở, cậu bé khóc sướt mướt vì phải xa bạn bè, xa thầy cô, xa ngôi nhà cũ nhiều kỷ niệm. Nhưng ở Fukushima, trường lớp khang trang, thầy cô cũng thân thiện và nhiệt tình nên mẹ của bé mong các con sẽ hòa nhập tốt, gia đình có một bước ngoặt mới suôn sẻ.

Bé Tú rất ra dáng làm anh. Bố mẹ bận việc, cậu bé đi học về, tự giác học bài rồi trông nom các em, biết mở lò nướng bánh làm đồ ăn vặt cho các em. 3 em bé được bố mẹ cho về Việt Nam nghỉ hè và thuê giáo viên dạy kèm nên đều nói được tiếng Việt. Bé Tú còn biết đọc, biết viết tiếng Việt.

“Còn với Nhật Linh, con vẫn luôn là nguồn sống, nguồn động lực vô bờ để bố mẹ cố gắng mọi thứ. Mất con là nỗi đau đớn lớn nhất cuộc đời mình rồi, mình nghĩ không có khó khăn nào quật ngã được mình nữa. Vì yêu con, nhớ con nên vợ chồng mình sẽ không bỏ cuộc, không để nghịch cảnh quật ngã. Những ký ức về Nhật Linh luôn luôn trong tâm trí, dù gia đình có sống ở đâu đi nữa”, mẹ bé Nhật Linh nghẹn ngào xúc động.