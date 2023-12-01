Nam A Bank hỗ trợ 10 tỷ đồng xây cầu, đường tặng bà con Long An

Sáng 30/11, Nam A Bank phối hợp cùng UBND huyện Đức Huệ và Tạp chí Nông thôn Việt tổ chức Lễ khánh thành 07 công trình giao thông nông thôn gồm cầu, đường, hệ thống thoát nước, với tổng kinh phí lên đến 10 tỷ đồng. Tham dự chương trình có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đại diện chính quyền địa phương cùng người dân khu vực.

Đức Huệ là huyện vùng sâu vùng xa của tỉnh Long An, có đường biên giới giáp với Campuchia dài hơn 30km. Nơi mà cuộc sống của bà con còn rất nhiều khó khăn, thường xuyên xảy ra lũ lụt. Việc phát triển kinh tế - xã hội, giao thương, đi lại của người dân còn nhiều khó khăn do cơ sở hạ tầng hạn chế, chưa đồng bộ.

Trước những khó khăn này, Nam A Bank đã đồng hành cùng địa phương xây mới, sửa chữa 07 công trình giao thông. Trong đó có 03 công trình cầu là Rạch Cối, Ổ Cu, Rạch Cồn tại xã Mỹ Thạnh Bắc, 04 công trình gồm cầu kênh Ba Thắt, đường từ chợ Bà Mùi đến kênh Rạch Cồn, đường Cặp Kênh ĐT.816 và hệ thống thoát nước đường Cặp Kênh ĐT.816 tại xã Hòa Bắc. Riêng mỗi cây cầu được thiết kế xây dựng có tải trọng 8 tấn, chiều dài trung bình 20m, đúc bê tông cốt thép kiên cố, khang trang.

Nam A Bank tài trợ 10 tỷ đồng xây dựng công trình giao thông huyện Đức Huệ

“Từ ngày nghe tin xây cầu, rồi nhìn thấy những ngày đầu tiên khởi công xây dựng, bà con chúng tôi vui mừng, trông ngóng từng ngày để được đi trên những con đường, cây cầu bê tông rộng rãi, an toàn. Từ hôm nay, nỗi lo lắng mỗi khi đi đường, nhất là những mùa nước lũ dâng đã không còn. Con cháu đến trường, bà con di chuyển đã được dễ dàng, thoải mái, an toàn hơn rất nhiều…”, Cô Tư Liên (56 tuổi, Đức Huệ) bày tỏ.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và người dân tham quan công trình mới

Ước mơ của người dân về một cây cầu bê tông kiên cố nay đã thành hiện thực. Những nhịp cầu, con đưmới sẽ hòa vào mạng lưới giao thông của toàn khu vực, kết nối các tiện ích quan trọng như trường học, trạm y tế, chợ… và các cơ sở hạ tầng khác trên địa bàn, vùng lân cận. Từ đó hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, liên kết vùng, hướng đến phát triển kinh tế xã hội, cùng địa phương phát triển bền vững.

Cũng trong năm 2023, Nam A Bank phối hợp cùng UBND huyện Vĩnh Hưng (tỉnh Long An) khánh thành13 cây cầu trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng, đồng hành cùng địa phương thúc đẩy, phát triển kinh tế, xã hội.

Đại diện Nam A Bank cho biết: “Ngân hàng đặc biệt chú trọng các hoạt xã hội mang giá trị bền vững như phát triển cơ sở hạ tầng, hướng đến môi trường… Thời gian tới, Nam A Bank sẽ tiếp tục nối dài hành trình này, khẳng định phương châm đẩy mạnh kinh doanh song hành với trách nhiệm xã hội”.