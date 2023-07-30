Bị bảo vệ phát giác hành vi trộm cắp, đối tượng định trả thù, nhưng do không thực hiện được hành vi, trong quá trình chạy khỏi Trung tâm thương mại, đối tượng bất ngờ đâm ông S.E. tử vong

Theo thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, vào khoảng 13h30 ngày 30/7, tại một Trung tâm thương mại ở phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng.

Nạn nhân được xác định là người nước ngoài tên S.E. (SN 1971). Ngay sau vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm.

Công an có mặt tại hiện trường - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Nguyên nhân ban đầu được xác định, vào sáng cùng ngày, nghi phạm vào khu siêu thị của Trung tâm thương mại lấy trộm đồ và bị bảo vệ phát hiện. Sau đó, đối tượng lấy trộm chiếc dao tại một quầy bán thịt rồi trở lại trung tâm thương mại mục đích trả thù người bảo vệ ở đây.

Tuy nhiên, do không thực hiện được hành vi, quá trình chạy khỏi Trung tâm thương mại, đối tượng bất ngờ đâm ông S.E. tử vong rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Nơi xảy ra án mạng - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Dẫn tin từ báo Pháp luật Việt Nam, ngay sau khi vụ án mạng xảy ra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm, xác định đối tượng gây án là Trần Văn S. (SN 1999 trú tại xã Bùi La Nhân, Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Nguyên nhân vụ án đang được Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra làm rõ.

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