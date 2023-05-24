Một học sinh lớp 5 ở Thừa Thiên Huế bị sét đánh nhập viện

Đời sống 24/05/2023 13:42

Chiều ngày 23/5, dông lốc mạnh kèm theo mưa lớn xảy ra trên địa bàn Thừa Thiên Huế khiến một học sinh lớp 5 bị sét đánh nhập viện.

Dẫn nguồn tin từ báo Sức khỏe và đời sống, chiều ngày 23/5/2023, trên địa bàn xã Lâm Đớt, huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) một trận dông lốc kèm mưa lớn khoảng 1 giờ quét qua khiến 64 ngôi nhà bị tốc mái (trong đó có 6 nhà bị tốc mái hoàn toàn, thiệt hại 100%). Trong đó, có hai nạn nhân bị sét đánh và nhập viện.

Hai nạn nhân này là hai cha con. Cháu bé là em H.T.Q.T đang học lớp 5 ở thôn Pa Ris - Ka Vin cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Một học sinh lớp 5 ở Thừa Thiên Huế bị sét đánh nhập viện - Ảnh 1
64 ngôi nhà bị tốc mái - Ảnh: báo Sức khỏe và đời sống

Sáng 24/5/203, Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới ông Nguyễn Văn Hải và lực lượng chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại và triển khai công tác khắc phục hậu quả do dông lốc xảy ra ở trên địa bàn. Hiện tại, chính quyền địa phương hỗ trợ các hộ dân khắc phục nhà cửa, hoa màu. 

Về tình hình dông lốc, mưa bão thất thường, trước đó ở Nghệ An, một nhóm học sinh khoảng 5 em đang trên đường đi học về cũng bị sét đánh trúng.

Một học sinh lớp 5 ở Thừa Thiên Huế bị sét đánh nhập viện - Ảnh 2
Một nhóm học sinh khoảng 5 em đang trên đường đi học về cũng bị sét đánh trúng - Ảnh minh họa: Internet

Dẫn nguồn tin từ VOV, vào khoảng 10h ngày 16/10/2019, 5 em học sinh trên đường đi học về, khi đi qua cầu Trình thuộc xóm 6, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An bất ngờ bị sét đánh ngất. Sau khi sự việc xảy ra, người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

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